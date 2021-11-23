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В Киеве заявили о неплатежеспособности Украины

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Украина неспособна рассчитываться по внешним государственным долгам, заявил на пресс-конференции в Киеве эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк.

"Дефицит текущего счета на конец сентября составлял 1,4 миллиарда. То есть мы имеем минус по возможностям государства выплачивать свои обязательства", - приводит его слова "Голос.ua".

По словам эксперта, желающих покупать украинские ценные бумаги становится все меньше, хотя Киев и увеличил проценты по облигациям.

"Чтобы было понятно: процент - это то, что точно будут платить все украинцы. И таких процентов ни одна страна мира не дает по своим ценным бумагам, только Украина", - заключил Степанюк.

В сентябре кабинет министров одобрил и направил на рассмотрение в Верховную раду проект госбюджета на 2022 год с дефицитом 3,5 процента и ростом ВВП на уровне 3,8 процента.

Председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, со своей стороны, спрогнозировал, что страну ждет серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/409748
Теги:
Украина, государственный долг
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