Президент идет навстречу: зачем им площадь?

Всего за неделю президент Садыр Жапаров провел несколько встреч с жителями бишкекских новостроек.

18 ноября глава государства встретился с жителями жилмассива "Жер ынтымак", расположенного вблизи Юго-Западного кладбища в Бишкеке. Садыр Жапаров встретился с ними на Старой площади, где самозахватчики устроили митинг, требуя узаконить их жилье.

Садыр Жапаров пообещал поручить госорганам изучить вопрос, только после этого будет принято решение. Он подчеркнул, что делается все необходимое для максимально быстрого решения вопросов большинства населения, связанных с узакониванием их жилья и участков. По данным главы КР, в областях поэтапно решается эта проблема. Накануне дано поручение начать трансформацию земель близ столичной ТЭЦ-2 и выдать жителям красные книги. Для решения всех этих вопросов требуется время.

Садыр Жапаров акцентировал внимание собравшихся на том, что митинги не помогут ускорить или окончательно решить подобные вопросы, и коснулся темы захвата земель.

"Митинги не способствуют стабилизации или улучшению ситуации - это должны понять все. Отныне не будет такого беспредела, как раньше, когда самовольно захватывали земли. В отношении лиц, нарушивших закон, будут приняты соответствующие меры. Мы идем по пути правового государства и должны научиться жить по закону", - заметил он.

22 ноября Жапаров побывал на жилмассиве "Ала-Тоо 3" Сокулукского района Чуйской области. Глава государства отметил, что летом он принял нескольких жителей новостройки и пообещал решить их проблемы.

"Я изучил все ваши проблемы и вот сегодня приехал к вам", - сказал он.

Местные жители рассказали, что 13 домов не могут узаконить свои участки и получить технический паспорт дома. Кроме этого, возникли проблемы с захоронением, так как нет своего кладбища. Попросили президента построить школу, запустить общественный транспорт, отремонтировать дороги и присоединить новостройку к городу.

В тот же день президент провел встречу с жителями жилого массива "Ак-Ордо-3" Ново-Павловского айыл окмоту Сокулукского района Чуйской области.

В ходе встречи местные жители обратили внимание главы государства на ряд нерешаемых проблем на протяжении практически 20 лет. Так, например, люди не могут узаконить свои земельные участки, в жилмассиве нет школ, больниц, детских садов, также остро стоят вопросы с дорогами и кладбищем.

Президент выслушал местных жителей и тут же на месте поручил полномочному представителю президента в Чуйской области Эркину Тентишеву как можно скорее разрешить озвученные людьми проблемы.

Глава государства также дал поручение решить вопрос выдачи правоустанавливающих документов и технических паспортов на участки в жилом массиве.

"До мая не должно остаться домов без правоустанавливающих документов и техпаспортов. В противном случае руководители соответствующих госорганов будут не только освобождены от должностей, но будут привлечены к ответственности за халатность при исполнении обязанностей", - заявил Садыр Жапаров, добавив, что вопрос присоединения жилого массива к столице будет решен после получения всех документов жителями и строительства социальных объектов.

Все эти встречи свидетельствуют, что Садыр Жапаров, как и год назад, в любой момент готов говорить с народом напрямую. Причем, даже когда речь идет о протестно настроенных людях. Это означает, что даже если после выборов вдруг будет какая-то буча, то глава государства не станет прятаться, как его предшественник, а выйдет к протестантам лично.

К слову, самозахватчики всегда были весьма взрывоопасной массой, в основном из-за того, что их проблемы до сих пор никто не хотел решать. Предыдущие президент боялись связываться с этими людьми, а Садыр Жапаров совершенно спокойно проводит с ними встречи.