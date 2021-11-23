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В Кыргызстане МЧС объявило штормовое предупреждение на 26 и 27 ноября

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане на ближайшие дни МЧС объявляет штормовое предупреждение. Пресс-центр МЧС сообщает, что 26 и 27 ноября ночью ожидается неустойчивая погода.

26 ноября на большей части территории, 27 ноября ночью в Ошской, Иссык-Кульской, Нарынской областях на большей части территории временами снег, в отдельных районах осадки интенсивные. На дорогах снежные заносы, снежный накат и гололедица. Местами усиление западного ветра до 17-22 м/с.

Ожидается значительное понижение температуры воздуха:

26-27 ноября в Чуйской долине ночью до -4…-9°, днем до -3…+2°, в Таласской долине ночью до -7…-12°, днем до 0…-5°, в долинной зоне Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей ночью до -1…-6° мороза, днем до 1…6° тепла.

27-28 ноября в Иссык-Кульской котловине ночью до -8…-13°, днем до -1…-6°, в зоне земледелия Нарынской области ночью до -10…-15°, днем до -2…-7°, в горных районах ночью до -22…-27°, днем до -10…-15° мороза.

Такая неустойчивая погода осложнит работу автотранспорта, энергетических и коммунальных служб, выпас и содержание скота на пастбищах.


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URL: https://www.vb.kg/409758
Теги:
МЧС, погода, штормовое предупреждение
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