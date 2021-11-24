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Россиян начали обманывать с помощью писем от патриарха

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В России мошенники рассылают письма от имени патриарха и узнают данные людей с помощью портала госуслуг. Об этом "Мосленте" рассказал юрист Валентин Карелин.

"На хорошо узнаваемом бланке Московской патриархии, со стандартным крестом у подписи главы Русской православной церкви или митрополита, организациям и индивидуальным предпринимателям рассылают письма от имени патриарха Кирилла с просьбой о добровольной помощи", - рассказал юрист.

В таких письмах, как правило, речь идет о пожертвованиях на лечение детей, клириков, архиереев, реставрацию и строительство церковных зданий. В конце текста мошенники прилагают реквизиты для банковского перевода. О такой схеме представители церкви предупреждали еще в 2019 году.


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URL: https://www.vb.kg/409762
Теги:
мошенничество, Россия
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