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КР и ЮНИСЕФ договорились о взаимодействии по вопросам защиты прав детей

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- Алина Мамаева
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Уполномоченный по правам ребенка КР Жыпариса Рысбекова встретилась с региональным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для стран Европы и Центральной Азии Афшан Хан, которая находится в Кыргызстане с официальным визитом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Стороны обсудили вопросы положения детей, мониторинга прав ребенка, механизма рассмотрения обращений и жалоб в связи с нарушением прав ребенка, укрепления сети уполномоченных по правам ребенка в странах СНГ, а также обменялись опытом.

Жыпариса Рысбекова, поблагодарив Афшан Хан и страновую команду ЮНИСЕФ за поддержку усилий государства в последовательной и прогрессивной реализации прав детей Кыргызстана, выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

В ходе беседы уполномоченный по правам ребенка Кыргызстана отметила основные задачи и рассказала о положительных результатах работы данного института, несмотря на то, что он является относительно новым.

В свою очередь Афшан Хан высоко оценила инициативу президента Садыра Жапарова по учреждению института уполномоченного по правам ребенка для анализа ситуации, мониторинга положения и обеспечения всесторонней поддержки детей Кыргызстана.

Стороны договорились о взаимодействии в продвижении вопросов социальной защиты и защиты прав детей, искоренения насилия в отношении детей, обеспечения доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к гарантированным услугам здравоохранения, образования, создания условий для их социализации и интеграции в общество, положения детей мигрантов, девочек-подростков, а также системного подхода к мониторингу прав детей, включая создание механизмов подачи и рассмотрения жалоб, с учетом наилучших интересов ребенка и успешных международных практик.

Вместе с тем Кыргызстан и ЮНИСЕФ договорились по разработке системного подхода и инструментария для эффективного межведомственного мониторинга соблюдения прав детей, который будет увязан с приорететами и задачами Национальной Программы развития Кыргызской Республики до 2026 года, с учетом показателей многомерной детской бедности.


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URL: https://www.vb.kg/409770
Теги:
дети, Кыргызстан, права детей
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