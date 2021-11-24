Правительство Японии оказало помощь школам Джалал-Абадской области

В средней школе имени А.Кабаева в Джалал-Абадской области состоялась церемония передачи оборудования по проекту улучшения условий в школьных образовательных учреждениях в рамках грантовой программы правительства Японии "Корни травы и человеческая

безопасность" с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызстане Сигэки Маэда, главы Аксыйской районной государственной администрации Замирбека Сыдыкова, заместителя заведующего Аксыйского районного отдела образования Нурликан Тилекматовой, представителей местных властей, директоров четырех школ, учащихся и их родителей.

Согласно грант-контракту, подписанному 31 января 2020 года, в рамках данного проекта, четырем школам Аксыйского района, а также Аксыйскому районному отделу образования переданы мебель на общую сумму 30 тысяч 806 долларов.

В своем выступлении глава Аксыйской районной государственной администрации Замирбек Сыдыков выразил огромную признательность правительству Японии за своевременно оказанную материальную поддержку в оснащении школ новой мебелью и отметил, что данная помощь является неоценимым вкладом в развитие образовательной системы.

В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР Маэда отметил, что очень рад принимать участие в церемонии передачи оборудования образовательным учреждениям Аксыйского района и особо подчеркнул, что Япония помнит теплую поддержку, оказанную народом Кыргызстана народу Японии во время сильного землетрясения 11 марта 2011 года.

Также трем школам (средней школе №56 имени К.Кулназарова, средней школе №63 имени К.Сапаралиева, средней школе №46 имени А. Жаныбекова) Кара-Суйского айыльного аймака переданы школьная мебель, кухонное оборудование, а в средней школе №46 имени А.

Жаныбекова заменены окна, двери, система отопления, построен новый наружный туалет для учеников на общую сумму 65 тысяч 957 долларов.

Глава Кара-Суйского айыл окмоту Курсантбек Райышбеков в своей речи отметил, что своевременно был построен наружный туалет в средней школе № 46 имени А.Жаныбекова, который был крайне необходим, так как изначально в данной школе не было туалета для учеников. Также он поблагодарил народ Японии в лице посольства за предоставленное школьное оборудование трем школам Карай-Суйского айыльного округа, за

улучшение системы отопления в средней школе №46, посредством замены старых окон на современные пластиковые окна, замены отопительных труб по всей школе №46 имени А. Жаныбекова. Он подчеркнул, что данная помощь является неоценимым вкладом в развитие

социально-экономической жизни страны и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР Маэда подчеркнул важность сферы образования в развитии страны и отметил, что финансирование данного проекта способствует созданию благоприятных условий для школьников и учителей вышеуказанных трех школ. Он также добавил, что посольство и впредь продолжит осуществлять эффективные проекты в таких важных, с точки зрения основных потребностей и безопасности человека, областях, как образование, здравоохранение и система социального обеспечения и социальной защиты населения.