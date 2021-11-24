Сколько стоит бензин в странах-членах ЕАЭС и у наших соседей?

Госантимонополия опуликовала сравнительные средние цены на ГСМ в государствах-членах ЕАЭС и в соседних республиках по состоянию на 23 ноября 2021 года (в сомах по курсу Национального банка на эту дату).
Согласно этим данным, цены на бензин и дизельное топливо в Кыргызстане выше, чем в странах-производителях ГСМ, но ниже чем у друних стран-импортеров топлива.
В Госантимонополии также объяснили, как устанавливается цена на ГСМ в некоторых из этих стран.
В Российской Федерации применяется Демпфирующий механизм, который помогает регулировать топливный рынок. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы. В обратном случае нефтекомпании перечисляют разницу в бюджет. Эксперты отмечают, что это помогает сдержать рост цен на внутреннем рынке.
В Республике Казахстан добывается нефть и перерабатывается на собственных нефтеперерабатывающих заводах, что позволяет покрыть потребности республики в бензине. А часть потребности по дизельному топливу (около 30 процентов) страна покрывает за счет импорта, в основном, из России. Поставки нефти на НПЗ Казахстана осуществляются по себестоимости, а не по рыночной цене.
В Беларуси имеется 2 крупных НПЗ, с контрольным государственным пакетом акций: "Мо́зырский нефтеперерабатывающий завод" и ОАО "Нафтан". Производственная мощность данных НПЗ покрывает потребность республики в нефтепродуктах. Кроме того, республика экспортирует нефтепродукты. В 2020 году объем экспорта составил 8,49 млн тонн.
Армения импортозависимая страна, как и Кыргызстан. В 2020 году объем импорта в Армении увеличился на 20,5 процента. Основные импортеры Армении: Россия - 69 процентов, Иран - 23,3 процента.
|КР
|РК
|РФ
|Беларусь
|Армения
|РТ
|РУз
|Аи-92
|58,1
|36,4
|54,1
|68,2
|88,8
|90,1
|77,6
|Аи-95
|63,5
|42,4
|59,6
|71,6
|91,4
|93,8
|82,4
|Дт
|55,0
|59,9
|60,9
|71,6
|87,0
|90,1
|76,0