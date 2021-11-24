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Сколько стоит бензин в странах-членах ЕАЭС и у наших соседей?

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- Алина Мамаева
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Госантимонополия опуликовала сравнительные средние цены на ГСМ в государствах-членах ЕАЭС и в соседних республиках по состоянию на 23 ноября 2021 года (в сомах по курсу Национального банка на эту дату).

Согласно этим данным, цены на бензин и дизельное топливо в Кыргызстане выше, чем в странах-производителях ГСМ, но ниже чем у друних стран-импортеров топлива.

В Госантимонополии также объяснили, как устанавливается цена на ГСМ в некоторых из этих стран.

В Российской Федерации применяется Демпфирующий механизм, который помогает регулировать топливный рынок. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы. В обратном случае нефтекомпании перечисляют разницу в бюджет. Эксперты отмечают, что это помогает сдержать рост цен на внутреннем рынке.

В Республике Казахстан добывается нефть и перерабатывается на собственных нефтеперерабатывающих заводах, что позволяет покрыть потребности республики в бензине. А часть потребности по дизельному топливу (около 30 процентов) страна покрывает за счет импорта, в основном, из России. Поставки нефти на НПЗ Казахстана осуществляются по себестоимости, а не по рыночной цене.

В Беларуси имеется 2 крупных НПЗ, с контрольным государственным пакетом акций: "Мо́зырский нефтеперерабатывающий завод" и ОАО "Нафтан". Производственная мощность данных НПЗ покрывает потребность республики в нефтепродуктах. Кроме того, республика экспортирует нефтепродукты. В 2020 году объем экспорта составил 8,49 млн тонн.

Армения импортозависимая страна, как и Кыргызстан. В 2020 году объем импорта в Армении увеличился на 20,5 процента. Основные импортеры Армении: Россия - 69 процентов, Иран - 23,3 процента.

КРРКРФБеларусьАрменияРТРУз
Аи-9258,136,454,168,288,890,177,6
Аи-9563,542,459,671,691,493,882,4
Дт55,059,960,971,687,090,176,0


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URL: https://www.vb.kg/409778
Теги:
ГСМ, ЕАЭС, Кыргызстан, бензин, цены на бензин
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