Зимнее расписание выхода троллейбусов и автобусов в Бишкеке

В связи с погодными условиями в час пик (с 17:00 до 19:00 часов) предпринимаются все меры для максимального выхода муниципального общественного транспорта. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

На зимний период продлен рабочий график столичных троллейбусов до 22:00 часов, усилена работа технического состава для обеспечения беспрерывного выхода троллейбусов на линию.

Теперь согласно расписанию по маршруту:

№6 на линию выходят 11 автобусов интервалом 10-12 минут, сообщением: "ж/м Ала-Тоо" - мкр "Тунгуч"; № 7- на линию выходят 12 автобусов интервалом 9-11 минут, сообщением: "Аламедин-1 " - Дача"; № 8- на линию выходит 3 автобуса интервалом 15-20 минут, сообщением: "Нижний Орок" - "Ошский рынок"; №9 – на линию выходят 3 автобуса интервалом 25- 30 минут, сообщением: "9 микрорайон - ж/м Тынчтык"; № 18 - на линию выходят 9 автобусов интервалом 20 минут, сообщением: "с.Маевка" - "с.Кызыл Туу"; № 36 - на линию выходят 14 автобусов интервалом 10-11 минут, сообщением: ж/м Ак-Ордо - ж/м "Оскон-Ордо"; № 38- на линию выходят 10 автобусов интервалом 13-15 минут, сообщением: " 110 квартал - микрорайон "Аламедин-1"; № 42- на линию выходят 14 автобусов интервалом 9-12 минут, сообщением: "12 - микрорайон и ж/м "Ала-Тоо"; № 48 - на линию выходят 3 автобуса интервалом 19-21 минут, сообщением: "ж/д Вокзал кольцевой".

Согласно расписанию по троллейбусному маршруту:

№2 на линию выходят 12 троллейбусов интервалом 9-12 минут, сообщением: "Мясокомбинат" - микрорайон "Аламедин-1"; № 4 - на линию выходят 13 троллейбусов интервалом 7-11 минут, сообщением: "Мясокомбинат" - Кожзавод"; № 5 - на линию выходят 15 троллейбусов интервалом 8-10 минут, сообщением: "Тунгуч" - микрорайон "Джал"; №6 – на линию выходят 10 троллейбусов интервалом 9- 13 минут, сообщением: "8 микрорайон - Западный автовокзал"; № 7 - на линию выходят 11 троллейбусов интервалом 8-12 минут, сообщением: Ошский рынок - микрорайон "Тунгуч"; № 8 - на линию выходят 13 троллейбусов интервалом 9-11 минут, сообщением: "Восточный автовокзал - Институт земледелия"; № 9 - на линию выходят 4 троллейбуса интервалом 20-25 минут, сообщением: "Институт земледелия - микрорайон "Аламедин-1"; № 10 - на линию выходят 13 троллейбусов с интервалом 9-12 минут, сообщением: "завод Фрунзе - микрорайон Асанбай"; № 11 - на линию выходят 14 троллейбусов интервалом 8-11 минут, сообщением: "Микрорайон Асанбай - Восточный автовокзал"; № 14 - на линию выходят 13 троллейбусов интервалом 8-10 минут, сообщением: "Микрорайон "Джал" - Киркомстром"; № 17 - на линию выходят 13 троллейбусов интервалом 8-14 минут, сообщением: "Кожзавод - микрорайон Асанбай".

Отметим, в связи большим количеством автотранспорта на центральных улицах города образовываются большие заторы, из-за чего передвижение габаритного общественного транспорта значительно замедляется и увеличивается интервал.