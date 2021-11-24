Руслан Кыдырмышев заслуживает гран-при за самую лучшую агитацию

Приезд чемпионки UFC Валентины Шевченко в Кыргызстан стал по-настоящему знаменательным событием в стране. На какой-то момент люди даже забыли про предстоящие выборы в парламент. И хоть сама спортсменка попросила журналистов не связывать ее приезд на родину с политикой, тем не менее, не обошлось без нее.

Так, некоторые кыргызстанцы в соцсетях выразили недовольство тому, что именитую спортсменку встречал и был все время с ней неотлучно президент Всемирной федерации национальной борьбы "Кулатуу Эртаймаш" Руслан Кыдырмышев. Недовольство же заключалось в том, что последний является кандидатом в депутаты.

"Интересно а это законно, что кандидат в депутаты Руслан Кыдырмышев во время агитации организует массовые мероприятия с участием Валентины Шевченко да ещё и с собственным участием? Для приличия мог бы и дождаться окончания выборов. Осталось то совсем немного. Интересно ЦИК будет реагировать на это?", - задался вопросом один из недовольных пользователей интернета.

Конечно, нельзя исключать, что все это происки врагов, либо соперников по предвыборной гонке. Тем более, что сама Валентина Шевченко ясно сказала, что сама запланировала этот приезд. Сам же Руслан Кыдырмышев является ещё и почетным президентом федерации Тайского Бокса КР и ему как бы по роду деятельности положено встречать таких гостей.

С другой стороны, надо отдать должное г-ну Кыдырмышеву за умелое использование ситуации. По большому счёту и не придерёшься. Намеренно он это сделал или нет, история об этом умалчивает, но если была бы награда за самую лучшую предвыборную агитацию, то он бы точно взял бы гран-при.