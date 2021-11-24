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В ЮНЕСКО приняли инициированную КР резолюцию о сохранении ледников

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- Алина Мамаева
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На заседании 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 23 ноября 2021 года в городе Париже государства-члены единогласно поддержали принятие резолюции "Расширение мониторинга и исследований горных ледников", инициированной Кыргызской Республикой и озвученной президентом КР Садыром Жапаровым на Общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре текущего года в городе Нью-Йорке. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Отмечается, что основной целью резолюции является укрепление международного сотрудничества по вопросам мониторинга и исследования горных ледников и вечной мерзлоты путем совместных действий для обеспечения будущих поколений безопасной и стабильной окружающей средой на основе принципов устойчивого развития и реализации Повестки-2030.


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URL: https://www.vb.kg/409785
Теги:
Садыр Жапаров, ЮНЕСКО, Кыргызстан, ледники
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