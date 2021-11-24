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В Японии арестовали подростка, убившего одноклассника ножом во время ссоры

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- Назгуль Абдыразакова
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Подросток, получивший ранение утром в среду от одноклассника, скончался, сообщило агентство Киодо.

Ранее сообщалось, что подросток в одной из школ префектуры Айти нанес однокласснику ранение ножом, тот находится в критическом состоянии. В среду в полицию поступил сигнал о ссоре между учениками третьего класса средней ступени общеобразовательной школы, что соответствует 9-му классу школ постсоветского пространства. Один из школьников ранил другого ножом. Ударивший его ножом одноклассник арестован.

Причины происшедшего выясняются.


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URL: https://www.vb.kg/409786
Теги:
убийство, школа, Япония
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