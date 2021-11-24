В Японии арестовали подростка, убившего одноклассника ножом во время ссоры

Подросток, получивший ранение утром в среду от одноклассника, скончался, сообщило агентство Киодо.

Ранее сообщалось, что подросток в одной из школ префектуры Айти нанес однокласснику ранение ножом, тот находится в критическом состоянии. В среду в полицию поступил сигнал о ссоре между учениками третьего класса средней ступени общеобразовательной школы, что соответствует 9-му классу школ постсоветского пространства. Один из школьников ранил другого ножом. Ударивший его ножом одноклассник арестован.

Причины происшедшего выясняются.