Помилованный президентом заключенный с ОВЗ объявил голодовку

В Кыргызстане осужденный с ограниченными возможностями здоровья Артур Беккер, живущий с ампутированной ногой, объявил голодовку из-за судебного беспредела.

Об этом редакции VB.KG сообщила сестра молодого человека - Мария Беккер.

По ее словам, брат уже неделю ничего не ест и не пьет, а голодовку он объявил, пытаясь привлечь внимание к своей проблеме.

"Брата помиловал президент Садыр Жапаров, и три месяца назад его должны были освободить. Но судья вынес незаконное постановление, якобы у него в приговоре техническая ошибка. После чего, дело отправили в тот же суд Свердловского района на новое рассмотрение, но судья вынес точно такое же постановление, которое городской суд признал незаконным и необоснованным", - сообщает сестра молодого человека.

Беккер уже голодает уже неделю, но при этом по словам сестры, его не навестили ни специальный прокурор, ни представители омбудсмена. Со стороны чиновников и правозащитников не следует никакой реакции.

Осужденный требует, чтобы его посетили представители ГКНБ, представитель генеральной прокуратуры и СМИ.

Напомним, VB.KG уже сообщал о трудностях Артура Беккера, которого президент помиловал, но из-за ошибки в судебных документах, он уже третий месяц не может выйти на свободу. Из-за халатности одного судьи, теперь ГСИН и судебные органы не могут определиться с датами начала исчисления срока отбытия наказания.