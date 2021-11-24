Погода
$ 84.80 - 84.94
€ 95.08 - 96.57

Помилованный президентом заключенный с ОВЗ объявил голодовку

396  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане осужденный с ограниченными возможностями здоровья Артур Беккер, живущий с ампутированной ногой, объявил голодовку из-за судебного беспредела.

Об этом редакции VB.KG сообщила сестра молодого человека - Мария Беккер.

По ее словам, брат уже неделю ничего не ест и не пьет, а голодовку он объявил, пытаясь привлечь внимание к своей проблеме.

"Брата помиловал президент Садыр Жапаров, и три месяца назад его должны были освободить. Но судья вынес незаконное постановление, якобы у него в приговоре техническая ошибка. После чего, дело отправили в тот же суд Свердловского района на новое рассмотрение, но судья вынес точно такое же постановление, которое городской суд признал незаконным и необоснованным", - сообщает сестра молодого человека.

Беккер уже голодает уже неделю, но при этом по словам сестры, его не навестили ни специальный прокурор, ни представители омбудсмена. Со стороны чиновников и правозащитников не следует никакой реакции.

Осужденный требует, чтобы его посетили представители ГКНБ, представитель генеральной прокуратуры и СМИ.

Напомним, VB.KG уже сообщал о трудностях Артура Беккера, которого президент помиловал, но из-за ошибки в судебных документах, он уже третий месяц не может выйти на свободу. Из-за халатности одного судьи, теперь ГСИН и судебные органы не могут определиться с датами начала исчисления срока отбытия наказания.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409789
Теги:
голодовка, инвалиды, права человека, уголовное дело, ЛОВЗ, ГСИН
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  