ЦИК оштрафовала Дастана Джумабекова на 22,5 тысячи сомов

Центральная избирательная комиссия оштрафовала экс-спикера Жогорку Кенеша и кандидата в депутаты Дастана Джумабекова на 22,5 тысячи сомов. На политика поступило сразу три жалобы о нарушении правил предвыборной агитации.

Дастан Джумабеков баллотируется в Жогорку Кенеш по Манасскому одномандатному округу № 20. За что же оштрафовали потенциального народоизбранника?

В первом заявлении говорилось о видеоролике, размещенном в социальных сетях. В нем отсутствовали сведения о том, кем он был заказан, а также не было информации, что оплачено видео из избирательного фонда. Второе заявление касалось агитации в селе Покровка Таласской области, где кандидатом в депутаты было использовано изображение государственного флага Кыргызстана. В третьей жалобе упоминался брат политика - известный хирург, директор БНИЦТО Сабырбек Джумабеков. Ранее в одном из интернет-изданий был опубликован материал, в котором говорилось о том, что врач занимается благотворительностью, и проведет очередную бесплатную операцию.

Политику было сделано и устное предупреждение о том, что использование материалов с фотографиями, на которых он запечатлен вместе с иностранными политиками, также запрещено.