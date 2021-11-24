Погода
$ 84.80 - 84.94
€ 95.08 - 96.57

ЦИК оштрафовала Дастана Джумабекова на 22,5 тысячи сомов

165  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Центральная избирательная комиссия оштрафовала экс-спикера Жогорку Кенеша и кандидата в депутаты Дастана Джумабекова на 22,5 тысячи сомов. На политика поступило сразу три жалобы о нарушении правил предвыборной агитации.

Дастан Джумабеков баллотируется в Жогорку Кенеш по Манасскому одномандатному округу № 20. За что же оштрафовали потенциального народоизбранника?

В первом заявлении говорилось о видеоролике, размещенном в социальных сетях. В нем отсутствовали сведения о том, кем он был заказан, а также не было информации, что оплачено видео из избирательного фонда. Второе заявление касалось агитации в селе Покровка Таласской области, где кандидатом в депутаты было использовано изображение государственного флага Кыргызстана. В третьей жалобе упоминался брат политика - известный хирург, директор БНИЦТО Сабырбек Джумабеков. Ранее в одном из интернет-изданий был опубликован материал, в котором говорилось о том, что врач занимается благотворительностью, и проведет очередную бесплатную операцию.

Политику было сделано и устное предупреждение о том, что использование материалов с фотографиями, на которых он запечатлен вместе с иностранными политиками, также запрещено.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409797
Теги:
выборы, #Выборы2021, ЦИК, Дастанбек Джумабеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  