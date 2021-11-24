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В Бишкеке обсудили законопроект по проведению проверок бизнеса

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- Алина Мамаева
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Сегодня прошел круглый стол "Как должен проверяться бизнес", с участием бизнес-сообщества и государственных контролирующих органов, организованный Министерством экономики и коммерции КР совместно с Программой по поддержке инновационной политики (PIF) проекта DAI. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики и коммерции.

Как отметил заведующий отделом по разработке АРВ МЭК КР Искендер Нурбеков, во исполнение указов о защите собственности и поддержке предпринимателей, инвесторов, а также инвентаризации законодательства республики, министерством при технической поддержке правительства Великобритании разработан проект Закона КР "О внесении изменений в Закон "О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства".

Данный проект закона предусматривает:

  1. проведение плановых проверок со стороны государственных контролирующих органов объединенным способом;
  2. предусмотреть внедрение оценки деятельности государственных контролирующих органов;
  3. внедрить механизм специальных профилактических мероприятий государственными контролирующими органами, направленными на предупреждение причинения вреда населению и окружающей среды.

Также, в ходе круглого стола состоялась презентация международного опыта по проведению проверок субъектов предпринимательства, которую представил международный консультант из Литвы Гиедриус Кадзиаускас.


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URL: https://www.vb.kg/409803
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