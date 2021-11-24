Учителям чтения и математики в 1600 школах КР переданы планшеты от USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило электронные планшеты в более чем 1600 школ и районных/городских отделов образования по всей стране. Эти планшеты обеспечат учителям всех целевых школ проекта USAID "Окуу керемет!" доступ к полезным ресурсам и приложениям для повышения качества преподавания и оценивания учебных достижений учащихся по чтению и математике.

По словам исполняющего обязанности директора USAID в КР Кита Симмонса: "Навыки чтения и математики - это основа для обучения на протяжении всей жизни и достижения успеха в экономике XXI века. Именно поэтому мы работаем с десятками тысяч учителей начальных классов в более чем 1600 государственных школах, чтобы помочь повысить эффективность преподавания этих двух предметов".

Используя эти планшеты, учителя смогут получить доступ к многочисленным методическим материалам для своего профессионального развития. В рамках проекта "Окуу керемет!" были разработаны модули по методике преподавания чтения и математики, короткие видеоролики с рекомендациями по преподаванию и применению стратегий обучения, уроки, разработанные другими учителями и экспертами из разных регионов Кыргызской Республики.

Куялиева Гульбарчын, учительница начальных классов в селе Токтоян Тюпского района Иссык-Кульской области, выразила особую признательность за возможность использования приложения BaalooApp на планшете, которое помогает учителям измерить достижения учащихся.

"Раньше мы сами разрабатывали задания для оценки успеваемости учащихся, зачастую они были написаны от руки, да и результаты оценивания нам приходилось анализировать самостоятельно. Теперь нажав несколько кнопок на планшете, мы видим уровень достижений своих учащихся. Это невероятно!" - говорит Гульбарчын Куялиева.

В дополнение к BaalooApp, на планшетах также установлено приложение, которое называется "SabakApp", для оказания наставнической поддержки учителям. Это приложение позволяет менторам проводить наблюдение урока, предоставлять обратную связь и давать рекомендации учителю по улучшению преподавания на основе результатов наблюдения.

Проект USAID "Окуу керемет!" нацелен на повышение качества обучения чтению и математике учащихся начальных классов и реализуется в партнерстве с Министерством образования и науки Кыргызской Республики. Проект также предоставляет учащимся качественные дополнительные материалы обучения и сотрудничает с правительством Кыргызской Республики с целью повышения качества образования для каждого ребенка.