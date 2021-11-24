Создается Международный аналитический клуб "Иссык-Куль - Большая Евразия"

"Аналитика устойчивого развития и безопасности Большой Евразии. Образ будущего: угрозы, вызовы и риски"" – под таким названием в онлайн-режиме прошел второй Евразийский аналитический форум (ЕАФ). Участие в нем приняли представители Кыргызстана, в том числе Кыргызско-Российского университета (КРСУ), который выступил одним из партнеров форума.

Актуальную проблематику в течение десяти дней обсуждали специалисты аналитических структур органов госуправления, оборонно-промышленного комплекса, образовательных и научных учреждений, интегрированных бизнес-компаний, молодежных интеллектуальных некоммерческих организаций, Евразийского информационно-аналитического консорциума.

Основными целями форума были названы прогнозирование цивилизационной динамики на евразийском пространстве, анализ ценностей, которые поспособствуют успешному развитию в обстановке существующих внешних угроз и вызовов, их оценка для развития и безопасности стран Евразийского экономического союза и других государств Евразии. Актуальные вопросы обсуждались в рамках более 30 проектно-аналитических сессий по трем направлениям: цивилизационное и международное развитие; государственное управление и аналитика; национальная и экономическая безопасность.

Так, в ряде докладов, в том числе - проректора КРСУ Леонида Сумарокова были подняты методологические проблемы исследования процессов политической, экономической, культурной суверенизации в странах Центральной Азии, славянских государствах Европы, странах Северо-Восточной Азии. В свою очередь, заведующий Аналитического центра экономических и демографических исследований КРСУ Марат Кудайкулов выступил модератором круглого стола "Анализ проблем технологического отставания стран ЕАЭС", а профессор КРСУ Айнура Кочербаева презентовала проект Международного аналитического клуб "Иссык-Куль – Большая Евразия".

Кроме того, членами Координационного совета ЕАФ избраны ректор КРСУ, доктор технических наук, профессор Владимир Нифадьев и заместитель директора Национального института стратегических исследований Кыргызской Республики Айдай Темикеева.

По результатам работы форума определен ряд приоритетных задач. Среди них - аналитическое сопровождение стратегии наращивания потенциалов развития и безопасности стран ЕАЭС и Евразии, консолидация экспертно-аналитического сообщества и развитие аналитического потенциала этих государств, в том числе за счет использования цифровых технологий и искусственного интеллекта, проведение Международного конкурса "Молодой аналитик Евразии", формирование Международного аналитического клуба "Иссык-Куль - Большая Евразия".

Данный клуб предусматривается создать под эгидой Евразийской экономической комиссии и Евразийского банка развития, национальным координатором выступит КРСУ.