Равшан САБИРОВ: "Все наши старания для благополучной и сильной страны!"

Вчера, 23 ноября, кандидаты от партии "Ата-Журт Кыргызстан" встретились с избирателями г. Оша. Один из кандидатов, Равшан Сабиров, рассказал о планах партии.

Он отметил, что Кыргызстану наконец-то удалось вернуть "Кумтор".

"Сколько людских потерь, сколько слез пролито из-за "Кумтора". Вернув рудник народу, мы победили!" - сказал Равшан Сабиров.

"Наша команда демонстрирует положительный пример борьбы с коррупцией. Если за 30 лет в бюджет страны поступило только 750 миллионов сомов, то за 9 месяцев возвращено уже 7,5 миллиарда сомов. Неважно, как называют этот процесс где-то за границей, главное - результат перед вами! В прошлом году перед выборами мы обещали поднять пенсии, пособия. Как вы знаете, 1 октября текущего года пенсионерам произвели надбавку в 400-600 сомов. На пенсию дополнительно выделено 4,5 миллиарда, на пособия - 8 миллиардов сомов", - сказал он.

Равшан Сабиров отметил, что идет укрепление Вооруженных сил и Пограничной службы КР.

"В прошлом году мы обещали укрепить госграницу. В настоящее время проводятся работы по повышению сил армии. Наша страна станет сильной", - заявил Равшан Сабиров.

"За 30 лет республиканский бюджет забыл, что такой профицит. В этом году профицит бюджета составляет 1 миллиард сомов. Это означает, что страна идет по правильному пути. В следующем году размер бюджета будет увеличен в два раза. Последовательно будет повышена заработная плата учителей и медиков", - сказал Равшан Сабиров.

Он также рассказал о проводимой судебной реформе. По его словам, сейчас создана рабочая группа из представителей семи областей.

Изготовлено "РФ"Рубикон" , адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Усенбаева, 2, Заказчик ПП "Ата-Журт Кыргызстан". Тираж: 1; дата: 24 ноября 2021 г. Оплачено из избирательного фонда партии уполномоченным представителем по финансовым вопросам Болотакуновой С.А. (Свидетельство № 60 от 03.09.2021)