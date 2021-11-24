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В Жайылском районе двое мужчин и женщина задержаны по подозрению в грабеже

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- Алина Мамаева
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Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что 23 ноября 2021 года в органы внутренних дел Жайылского района с заявлением обратился мужчина. Он просил принять меры в отношении неизвестных двух мужчин и женщины, которые 17 ноября в Кара-Балте избили его и завладели сотовым телефоном. При этом заявитель указал, что указанные лица также нанесли телесные повреждения его подруге и тайно похитили сумку. Женщина также обратилась с заявлением в органы внутренних дел.

Данные факты были зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления предусмотренного статьей 201 (Грабеж) УК КР. В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Жайылского района по подозрению в совершении данного преступления по горячим следам были задержаны К.Э., 1987 года рождения Ж.Т., 1981 года рождения и С.А., 1998 года рождения.

В настоящее время один из задержанных водворен в ИВС ОВД Жайылского района. В отношении двоих проводятся необходимые следственные

мероприятия.

Назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/409808
Теги:
грабеж, задержание, Чуйская область, Кыргызстан, ГУВД
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