Айбек МАТКЕРИМОВ: Сфера здравоохранения нуждается в серьезных реформах

Накопившиеся в течение 30 лет проблемы можно решить, приняв несколько законопроектов. Об этом лидер партии "Ата-Журт Кыргызстан" Айбек Маткеримов заявил вчера, 23 ноября, на встрече в г. Оше.

Он остановился на проблемах медицины.

"Пандемия продемонстрировала состояние здравоохранения Кыргызстана. Мы осознали, что эта сфера в тупике и еле функционирует. Многие потеряли родственников в пандемию вследствие нерешенных вовремя проблем медицины: нехватка кадров, изношенное оборудование, отсутствие организации работы медучреждений. Как врач, я хорошо знаю все проблемы и недостатки нашей медицины. Они возникли, потому что наши чиновники не обращали внимания на медицинскую сферу все 30 лет. Власть имущие лечатся за границей, поэтому и не знают состояния здравоохранения. К тому же, они не хотели тратить ни времени, ни денег на решение проблем, все это было не в их интересах. Но пришло время решать проблемы народа! Для государства всегда должно быть на первом месте здоровье населения. Для нас важна жизнь и здоровье каждого гражданина. Если наша партия пройдет в парламент, мы постараемся поднять сферу медицины и написать отвечающие требованиям законы", - сказал Айбек Маткеримов.