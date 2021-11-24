ГСИН: заключенный Артур Беккер прекратил голодовку

Осужденный с ограниченными возможностями здоровья Артур Беккер, живущий в тюрьме с ампутированной ногой, прекратил объявленную ранее голодовку, сообщили редакции VB.KG в ГСИН.

Согласно данным ведомства, осужденный принял такое решение в результате профилактической работы со стороны сотрудников учреждения, в котором он отбывает срок.

Ранее VB.KG сообщал со ссылкой на сестру заключенного о том, что он объявил голодовку привлечь внимание к своей проблеме. Парень получил президентское помилование, но из-за халатности судей до сих пор не может выйти на свободу.