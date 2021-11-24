Погода
$ 84.80 - 84.94
€ 95.08 - 96.57

ГСИН: заключенный Артур Беккер прекратил голодовку

128  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Осужденный с ограниченными возможностями здоровья Артур Беккер, живущий в тюрьме с ампутированной ногой, прекратил объявленную ранее голодовку, сообщили редакции VB.KG в ГСИН.

Согласно данным ведомства, осужденный принял такое решение в результате профилактической работы со стороны сотрудников учреждения, в котором он отбывает срок.

Ранее VB.KG сообщал со ссылкой на сестру заключенного о том, что он объявил голодовку привлечь внимание к своей проблеме. Парень получил президентское помилование, но из-за халатности судей до сих пор не может выйти на свободу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409813
Теги:
голодовка, права человека, Кыргызстан, тюрьма, ГСИН
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  