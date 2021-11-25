Календарь ненависти - 2021: женщин в Кыргызстане били, убивали, закапывали

По данным Нацстаткома в 2019 году в Кыргызстане было совершено 4,4 тысячи преступлений против женщин. Рост, по сравнению с предыдущим годом составил 14 процентов.

В 2020 году с началом карантина из-за COVID-19, как сообщало МВД, количество фактов домашнего насилия в стране выросло на 62 процента. Всего было зарегистрировано 9 025 случаев семейного насилия, из которых до суда дошли лишь 947.

По данным МВД на середину сентября, с начала 2021 года милиция зарегистрировала 7665 случаев семейного насилия. Это почти на 30 процентов больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Из этих данных можно сделать вывод, что насилия в отношении женщин в нашей стране с каждым годом становится все больше.

VB.KG решил напомнить читателям случаи насилия в адрес женщин, шокировавших нас в 2021 году.

31 января

Мужчина избил и порезал жену за то, что она не пошла вместе с ним на той. В это время пострадавшая успела позвонить невестке и попросила их с братом прийти на помощь. Родственники чудом успели спасти истекающую кровью женщину.

В апреле его судили. Лейлекский районный суд признал мужчину виновным по статье 139 и назначил наказание в виде 5 лет тюрьмы и штрафа в размере 70 тысяч сомов. Он был признан виновным и по ст. 66 Кодекса о проступках - ему был назначен штраф в размере 30 тысяч сомов.

Вместе с тем, суд освободил его от наказания в виде лишения свободы, назначив пробационный надзор сроком 2 года. Общая сумма штрафа - 100 000 сомов.

23 апреля

В ОВД Панфиловского района мужчина сообщил, что его сосед закопал в яму свою жену.

Выяснилось, что 35-летний мужчин пришел домой пьяным и на почве ревности избил 33-летнюю жену. Затем он потащил ее во двор и толкнул в яму, затем закопал до пояса. Сосед, увидев происходящее, позвал на помощь, женщину освободили.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Панфиловского района. Было начато досудебное производство.

18 мая

В Сокулукском районе Чуйской области задержан мужчина по подозрению в убийстве своей жены. По версии силовиков, преступление было совершено на почве ссоры между супругами из-за возникшей ревности. Мужчина избил свою жену, в результате чего она скончалась.

5 августа

Трое сотрудников ГОВД Каракола обвинили в избиении беременной женщины. Она потеряла ребенка

Представители акыйкатчи отправили обращение на имя прокурора Иссык-Кульской области. В надзорном органе ответили, что по жалобе пострадавшей начато досудебное производство по статье "Превышение власти" УК КР.

31 августа

В социальных сетях кыргызстанского сегмента распространилось видео, на котором некий мужчина локтем ударил девушку. От полученного удара она слетела вниз по лестнице. Позже стало известно, что люди на видео состоят в браке.

Администратор клуба, ставшая свидетелем инцидента, хотела вызвать милицию, но пострадавшая отказалась от помощи.

30 сентября

В Бишкеке неизвестный избил женщину за рулем. Она ехала по ул. Байтика Баатыра в сторону Южной магистрали, когда ее подрезала машина, создав аварийную ситуацию.

"Я испугалась, так как была не одна, естественно, я крикнула: "Ты что, ненормальный?" Но он продолжил движение. Я медленно поехала дальше", - рассказала СМИ женщина.

Затем она остановилась на светофоре, к машине подбежал мужчина и несколько раз ударил ее.

"Сестренка сняла на телефон все происходящее, вмешаться она не могла, так как в положении, и маленький ребенок начал плакать. Когда я крикнула: "Вызывай милицию", он скрылся", - пояснила пострадавшая.

13 октября

В селе Новониколаевка неизвестный мужчина избил женщину. Пьяный прохожий внезапно набросился на жертву, она получила травмы и лежала в больнице после избиения

15 октября

В Бишкеке мужчина на капоте автомобиля протащил супругу. Пострадавшая обратилась в милицию на следующий день. Она рассказала, что ее муж насильно забрал ребенка и пытался уехать на своем автомобиле. Она пытаясь остановить мужчину, встала перед машиной, но супруг наехал на нее и протащил на капоте.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 266 "Хулиганство" УК КР.

27 октября

В Бишкеке в торговом центре "Таш Рабат" мужчина избил свою супругу. Женщина обратилась с заявлением в милицию с просьбой принять меры в отношении мужа.

9 ноября

В Бишкеке мужчина избил жену на парковке. Видео распространили в соцсетях. По словам очевидцев, инцидент произошел возле ТРЦ "Дордой Плаза".

На кадрах видно, как мужчина ударил женщину головой в лицо. Когда она пыталась убежать, побежал за ней и продолжал наносить удары кулаком по голове.

Названные преступления - не единичны. Насилие в адрес женщин множится - из-за того, что преступники остаются безнаказанными, из-за того, что государство не принимает достаточных мер для того, чтобы бороться с этим злом. Так что совсем неудивительно, что Кыргызстан оказался наиболее опасной страной для женщин из числа центральноазиатских республик согласно рейтингу WPS (Индекс мира и безопасности для женщин). В этом глобальном рейтинге, где оценивается положение женщин в 170 государствах, КР оказалась на 97 месте. На нижних строчках списка такие страны как Афганистан, Сирия, Йемен, Пакистан, Ирак и другие.