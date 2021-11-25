Милиция Ошской области 28 ноября будет нести службу в усиленном режиме

В день выборов депутатов Жогорку Кенеша милиция в Ошской области будет нести службу в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

Накануне на центральной площади южной столицы Кыргызстана состоялся гарнизонный развод личного состава УВД Ошской области и УВД Оша. Здесь были выстроены колонны сотрудников центрального аппарата УВД Ошской области и УВД Оша, ОВД Араванского, Алайского, Кара-Кульжинского, Кара-Суйского, Ноокатского, Узгенского районов, три батальона ПСН "Шумкар", военнослужащих внутренних войск войсковой части 703 МВД. Все эти подразделения будут задействованы в обеспечении общественного порядка и безопасности во время выборов депутатов парламента 28 ноября.

Гарнизонный развод проходил под руководством заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики Нурбека Абдиева, начальника УВД Ошской области полковника милиции Женишбека Абитова, начальника УВД Оша полковника милиции Акылбека Мамасеитова.

"Во время несения службы по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан вы обязаны проявлять бдительность, в обращении с гражданами – тактичность и вежливость, в оперативном порядке реагировать на заявления граждан о правонарушениях", - отметил замминистра.

В УВД Ошской области и УВД Оша в период подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша созданы 37 групп документирования. В день выборов более 300 следственно-оперативных групп будут нести службу в усиленном режиме.

Для обеспечения общественного порядка в день выборов будут привлечены 900 дружинников и 150 ветеранов органов внутренних дел, которые вместе с сотрудниками милиции обеспечат общественный порядок на избирательных участках.