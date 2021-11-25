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Таксисту из Кыргызстана за отзывчивость подарили в Москве новый автомобиль

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- Наталья Крайнова
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В Москве известный блогер Гуссейн Гассанов подарил новую машину таксисту из Кыргызстана.

В своем видео блогер проводил эксперимент, кто из таксиcтов согласиться подвезти пассажира бесплатно. Несколько человек отказали, а кыргызстанец по имени Эгемиер согласился. За такой благородный поступок, блогеры решили отблагодарить водителя. Они сразу же отправились в автосалон и оформили новый автомобиль стоимостью полтора миллиона рублей на ошеломленного сюрпризом кыргызстанца. По словам таксиста, он работает в Москве, а на родине у него осталась семья и двое детей. Эгемиер сообщил, что дочке требуется операция на уши.


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URL: https://www.vb.kg/409825
Теги:
трудовая миграция, Москва, такси, трудовые мигранты в РФ
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