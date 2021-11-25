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В Нижне-Серафимовскому интернату оказана помощь от правительства Японии

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- Айжан Мамбеталиева
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В Нижне-Серафимовском социальном стационарном учреждении для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья состоялась церемония передачи оборудования в рамках грантовой программы правительства Японии "Корни травы и человеческая безопасность" с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызстане Cигэки Маэда, министра труда, социального обеспечения и миграции Кудайбергена Базарбаева, директора Нижне-Серафимовского ССУ Салтанат Мукамбаевой.

В церемонии также приняли участие заместитель главы Ысык-Атинской районной госадминистрации Ногойбек Самтыров, директор департамента социального обеспечения Актан Балбаков.

Согласно грант-контракту, подписанному 31-января 2020 года, в рамках данного проекта, Нижне-Серафимовскому ССУ для пожилых и лиц с ОВЗ были переданы мебель, медицинское оборудование, кухонное оборудование в общем 50 наименований и 680 единиц, а также 1462 квадратных метра брусчатки на общую сумму 72 тысячи 834 долларов.

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев выразил огромную благодарность правительству Японии и послу в за помощь. Он отметил, что грантовая помощь в социальной сфере от посольства Японии оказывается не в первый раз, и до этого уже получили оборудование и мебель такие учреждения как Жайылское, Токмокское социально-стационарные учреждения. Министр выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и укрепление связей между двумя государствами.

Директор Нижне-Серафимовского ССУ г-жа Салтанат Мукамбаева выступила с благодарственной речью, отметив улучшение не только условий жилья постояльцев учреждения, но и условий работы сотрудников благодаря полученному оборудованию. Мукамбаева выразила благодарность от всего коллектива и получателей услуг данного учреждения.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР Сигэки Маэда выразил радость по поводу проведения данной церемонии. Посол отметил, что обеспечение достойных жилищных условий для престарелых и лиц с ОВЗ является ответственностью общества и выразил надежду, что новое оборудование поможет улучшить качество жилья и получаемых медицинских услуг постояльцев учреждения. Также он отметил, что и впредь будут реализовываться проекты с акцентом на обеспечение основных потребностей человека.


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URL: https://www.vb.kg/409826
Теги:
грант, Япония, Кыргызстан, Помощь, ЛОВЗ
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