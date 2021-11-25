Стрелявший в центре Бишкека задержан. Это сотрудник охранного агентства

Сотрудниками столичной милиции установлена личность человека, который ночью 12 ноября стрелял в воздух в центре Бишкека. Им оказался сотрудник частного охранного агентства. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

23 ноября 2021 года на одном из информационных веб-сайтов было опубликовано видео под заголовком "Сотрудник ГБР просто так открыл стрельбу из боевого пистолета в центре Бишкека". Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района Бишкека, начато досудебное производство по статье 121 ("Стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах") Кодекса Кыргызской Республики о проступках.

В ходе расследования было установлено, что 12 ноября 2021 года примерно в три часа ночи, находясь возле пересечения проспекта Чуй и улицы Турусбекова, произвел выстрел в воздух из пистолета неизвестной модели гражданин Р.Б. 2002 года рождения.

24 ноября гражданина Р.Б. доставили в УВД Ленинского района столицы. Р.Б. добровольно сдал сигнальный пистолет марки "МР-371 КВ" и магазин без патронов. Выяснилось, что Р.Б. является работником группы быстрого реагирования одного из частных охранных агентств Бишкека.

Назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается.