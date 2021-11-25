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Выборы - 2021: Новая система подсчета голосов работает – член ЦИК КР

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- Дарья Таирова
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В Кыргызстане завершается подготовка к парламентским выборам, ЦИК организовала проверку новой системы подсчета голосов в тестовом режиме на нескольких избирательных участках. О готовности к выборам и работе по поступающим жалобам рассказал заместитель председателя ЦИК Нурлан КОЙЧУКЕЕВ.

Наши избиратели, прежде всего, должны быть хорошо осведомлены, как будет проходить голосование на избирательном участке в день выборов. Они должны знать, что получат два бюллетеня, в которых должны будут поставить три галочки и опустить каждый бюллетень в АСУ. Как прошло испытание АСУ?

- До выборов остались считаные дни, и подготовка идет полным ходом, в том числе в плане обеспечения технической поддержки. Именно с этой целью прошли пробные тестирования автоматически считывающих урн – АСУ. В связи с изменениями выборного законодательства, когда была утверждена смешанная избирательная система, были внесены изменения в программы для считывающих устройств.

Изменения у нас большие – избирателям будут даны два бюллетеня для голосования, один по партийной системе, где надо будет вначале выбрать партию, а потом кандидата, соответственно, поставить две галочки, второй бюллетень по одномандатному округу, где по списку кандидатов надо будет выбрать своего кандидата. Бланки надо будет положить в разные урны для голосования.

Участники избирательного процесса на местах ознакомились с работой АСУ. Пробное тестирование показало - система работает.

Активно идет процесс агитации, и в ЦИК поступают жалобы о нарушении выборного законодательства. Сколько на сегодняшний день жалоб поступило в ЦИК?

- Со дня независимости много лет на выборах происходила фальсификация, и в конечном итоге это приводило к социальным взрывам. Со стороны правительства предпринимаются кардинальные шаги для улучшения ситуации в стране, для возврата доверия народа к власти и к избирательной системе, в частности. Со стороны президента были даны указания, чтобы в обществе была стабильность - надо научить людей уважать закон. Самыми распространенными нарушениями в течении 30 лет были использование административного ресурса и подкуп избирателей. Многие депутаты благодаря этому проходили в парламент. Использование административного ресурса давало кандидату 100% гарантию, что он пройдет в парламент, подкуп также гарантировал прохождение в парламент. Таким образом, в парламент проходили те, которых народ не желал видеть, это вызывало недовольство и выражалось в волнениях в последующем.

Чтобы предотвратить подобные явления, со стороны президента и правительства предпринимаются продуманные меры, работают правоохранительные органы, всем даны указания. ЦИК предпринимает со своей стороны все усилия, чтобы предотвратить возможные нарушения. Все это дает очевидные результаты.

В прошлом году на парламентских выборах было зафиксировано более 500 нарушений, но у прежнего руководства страны не было политической воли, чтобы отреагировать на данные нарушения должным образом. Все это привело к октябрьским событиям. Извлекая уроки из случившегося, чтобы вернуть доверие народа, на каждое нарушение принимаются оперативные действия – сняты акимы, руководители учебных заведений были отстранены от работы.

На сегодняшний день в реестре зарегистрировано около 80 нарушений, по всем заявлениям принимаются соответствующие меры, выносятся предупреждения, а когда есть необходимость, следуя закону, мы отстраняем от выборов. Буквально недавно мы отстранили одного кандидата, потому что имел место факт подкупа и использования административного ресурса. Благодаря тому, что все работают сообща и принимают необходимые меры, нарушений становится меньше.

Были случаи, когда депутаты удивлялись, что госслужащий получает 8 000 сомов, разве можно жить на такую заработную плату? Депутаты должны знать чаяния и требования народа.

- На что только не идут кандидаты, чтобы получить вожделенный мандат - золотые горы обещают. Сознание людей должно меняться. Кандидаты в депутаты - это одна из трех ветвей власти, законодательная власть, в зависимости от того, какие законы они примут, будет зависеть, как будет развиваться наша страна. Если в парламент пройдут люди, покупающие голоса, разве они будут лоббировать интересы социально-уязвимых слоев населения?

Многие кандидаты обещают вещи, которые неосуществимы, занимаются популизмом. Выбирая кандидата, посмотрите на его биографию, что он в жизни хорошего сделал, посмотрите на его программу, что он собирается сделать и только так отдавайте голоса.

Ознакомиться с программами, прочитать о всех кандидатах можно на сайте talapker.shailoo.gov.kg или на сайте ЦИК КР по и по ссылке , а также в 12 областных газетах, которые были изданы Центризбиркомом, или на плакатах, которые будут размещены на всех избирательных участках. Кроме того, в кабинах для голосования будут размещены справочники с информацией по всем кандидатам.


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URL: https://www.vb.kg/409832
Теги:
выборы, Жогорку Кенеш, #Выборы2021, ЦИК
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