Получить готовые паспорта кыргызстанцы смогут и в выходные дни!

Получить свои готовые паспорта граждане Кыргызстана смогут и в выходные дни - 27 и 28 ноября. Об этом уведомляет Министерство цифрового развития.

ЦОНы и отделы паспортизации и регистрации населения в грядущие выходные дни будут работать для того, чтобы граждане смогли получить готовые документы. Такое решение было принято в связи с повышенным количеством обращений перед выборами депутатов Жогорку Кенеша.

Таким образом, ранее оформившие заявку на получение eID-карты паспорта гражданина КР образца 2017 года, согласно сроку изготовления, в эти выходные, 27 и 28 ноября, смогут получить готовые паспорта во всех ЦОНах и отделах паспортизации и регистрации населения. Выдача паспортов будет осуществляться с 8 до 20 часов.

Необходимо отметить, что в эти дни будет доступна только услуга выдачи готовых паспортов!

Информацию о готовности паспорта можно получить на Портале государственных услуг https://www.tunduk.gov.kg, через мобильное приложение "Tunduk" или в центре телефонного обслуживания МЦР КР по короткому номеру 119 (звонки со всех операторов связи принимаются бесплатно).