Заместители начальников пенитенциарных учреждений прошли тренинги

Для заместителей начальников пенитенциарных/исправительных учреждений службы исполнения наказания на тему: "Предупреждение и противодействие сексуальному и гендерно-обусловленному насилию в местах лишения"

Тренинг дал возможность обсудить факторы, повышающие уязвимость к сексуальному гендерно-обусловленному насилию (СГОН), правовые инструменты, касающиеся вопросов управления местами лишения свободы, а также международные стандарты и обязанности представителей государства в снижении рисков СГОН в исправительных учреждениях.

Тренинг был поддержан Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке в рамках содействия реализации пенитенциарной реформы в Кыргызстане.