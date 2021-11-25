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Заместители начальников пенитенциарных учреждений прошли тренинги

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- Айжан Мамбеталиева
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Для заместителей начальников пенитенциарных/исправительных учреждений службы исполнения наказания на тему: "Предупреждение и противодействие сексуальному и гендерно-обусловленному насилию в местах лишения"

Тренинг дал возможность обсудить факторы, повышающие уязвимость к сексуальному гендерно-обусловленному насилию (СГОН), правовые инструменты, касающиеся вопросов управления местами лишения свободы, а также международные стандарты и обязанности представителей государства в снижении рисков СГОН в исправительных учреждениях.

Тренинг был поддержан Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке в рамках содействия реализации пенитенциарной реформы в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/409835
Теги:
ГСИН, ОБСЕ, Кыргызстан
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