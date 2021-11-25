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Столичные школы продолжают работать в обычном режиме

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- Анастасия Карелина
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В предвыборные дни все образовательные организации будут работать в традиционном формате. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что школы кыргызской столицы из-за проведения выборов в Жогорку Кенеш с сегодняшнего дня перешли на удаленный формат обучения. Данная информация не соответствует действительности.

Мэрия столицы сообщает, что занятия в школах и детских садах, где расположены избирательные участки, отменят 29 ноября 2021 года. В них по предписанию ЦГСЭН столицы будет проводиться санитарная обработка.


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URL: https://www.vb.kg/409842
Теги:
мэрия, школа, #Выборы2021
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