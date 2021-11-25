"Кыргызстану нужны молодые политики с толикой юношеского максимализма"

Политическая элита Кыргызстана нуждается в обновлении, считает старший аналитик Elchi Group, политолог Денис Бердаков. В интервью нашей редакции он поделился своим мнением относительно предстоящих выборов в депутаты Жогорку Кенеша.

Подкуп избирателей – одна из основных проблем всех предыдущих парламентских выборов в Кыргызстане. По-вашему, достаточно ли делается для того, чтобы предстоящие выборы были чистыми?

- Никогда в истории Кыргызстана власть не была так заинтересована в проведении честных и чистых выборов как сейчас. Никогда у нас не было такого, чтобы президент открыто и жестко пресекал любые попытки государственных чиновников не то что использовать административный ресурс в пользу какой-либо партии, а вообще чиновникам, учителям, госслужащим хоть как-либо участвовать в избирательных компаниях любых партий. Это уникальный случай не только для Кыргызстана, но и всей Центральной Азии. На этих выборах просто нет административного ресурса. Это по уровню лучшей мировой практики. По поводу подкупа – они есть, слухи о нем везде несутся. Но людей уже за подкуп ловят, я думаю, подкупы будут последние дни перед выборами и именно тогда мы увидим наиболее жесткую реакцию, когда явно не один кандидат в депутаты, а многие из них пострадают из-за подкупа и это будет финальной окончательной точкой, когда люди поймут, что ни админресурс, ни подкупы больше не допустимы. Потому что политическая воля на это очевидно есть.

Как в ноябре 2021 не повторить ошибки октября 2020-го?

- Чтобы в ноябре 2021 году не повторились роковые и переломные события октября 2020 года, нужно, прежде всего, организовать честные, справедливые выборы, без применения административного ресурса, в котором все желающие партии могут честно состязаться между собой. Сейчас в гонке участвует 21 политическая партия, 10 из них очень сильные партии, которые смогли вобрать в себя политических лидеров, представителей региональных элит. Неважно какие партии победят или проиграют, стране ничто не будет угрожать если все увидят, что не было применения административного ресурса и все подкупал, то есть пытался взломать институт выборов, будут строго наказаны, как минимум снятием с предвыборной гонки или аннулированием итогов голосования. Тогда тех рисков не будет.

Каким должен быть новый парламент, чтобы ситуация действительно изменилась?

- Прежде всего, принципиальным и честным. Можно конечно говорить, что он должен быть профессиональным, глубоко подкованным. Но мы видели и академиков, и докторов наук, которые закрывали глаза на беспредел и коррупцию, безответственно относились к ресурсам Кыргызстана, к людям Кыргызстана. Мы видели прекрасно образованных людей культуры и искусства, но они молчали по принципиальным вопросам. Поэтому нужно просто честные и смелые люди. А такие, в основном - это молодые люди до 35 лет, у которых еще есть здоровая толика юношеского максимализма, стремление к правде, как бы это не звучало. Потому что сейчас – та самая уникальная историческая ситуация, когда есть молодежь, стремящаяся к честности и готовая бороться за нее до конца.

Например, одна их ярких партий этого предвыборного сезона, которая привлекла к себе очень много внимания и, скорее всего, наберет большое количество голосов, - это "Эл Умуту". Они идут с принципиальной позицией, что они новая смена, новое поколение политиков, которые выросли в 90-ые годы, учились в 2000-х. Они увидели все – разбитую медицину, абсолютно фальшивое образование в своей республике, продажность чиновников. Но у них еще не успела сформироваться непробиваемая корочка, которая есть у людей сильно старших. Поэтому я думаю политики новой генерации нам нужны.

Что может произойти, если положение дел в Кыргызстане не изменится?

- Что произойдет, если мы будем двигаться тем же путем, по которой движется страна последние 30 лет, по пути популизма, пути, к сожалению, оттягивания инфраструктурной катастрофы. К примеру, количество школ, которые у нас с каждым годом ветшают, не покрывается тем, что мы строим. Дороги строим за огромные кредитные деньги. То есть все наше развитие – оно всё в кредит, и мы постоянно пытаемся догнать едущий паровоз истории, и мы постоянно отстаем. Поэтому менять нужно кадры, то есть брать самолет и все что уже изобретено человечеством, лучшие социальные технологии, лучшие инженерные технологии, лучший подход к инвесторам, и пытаться догнать давно ушедший от нас поезд, догнать хотя бы соседние государства, которые нас уже давно во многом обогнали. Поэтому нужно меняться и обновляться нашей политической элите, в том числе депутатам кардинально.

Да, но сегодня мы видим в качестве кандидатов прежних парламентариев. У них значительные финансовые средства и большие шансы вернуться в ЖК. Могут ли эти люди измениться?

- Действительно сегодня среди кандидатов в депутаты мы видим много старых представителей политической элиты. Еще с начала 90-х, середины 2000-х, в 2010-е года многие из них были в нескольких созывах Жогорку Кенеша, многие из них были на государственных должностях самого разного уровня. Если говорить в целом, последние 30 лет были для Кыргызстана длинным путем предательства национальных элит против своего народа. Посмотрите, как бедно мы живем, сколько исторических шансов мы упустили в экономике, культуре, какая у нас изношенная инфраструктура. Все это показал октябрь 2020 года. Способны ли они измениться? В большинстве своем нет. Отдельные люди способны, но в целом с октября прошлого года уходит эпоха людей определенного склада характера. Я далек от того, чтобы сказать, что они все плохие, но это те люди, которые помнят еще Советский союз, пытались выжить в 90-ые, приспосабливались в 2000-ые. Современному молодому Кыргызстану нужно другое поколение людей и политиков.