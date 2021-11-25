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"Концепцию развития таможенной службы КР" представили бизнес-сообществу

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- Анастасия Карелина
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"Концепцию развития таможенной службы Кыргызской Республики на 2022-2024 годы" презентовали бизнес-сообществу. Проект представили в Центральном аппарате Таможенной службы при Министерстве финансов.

Мероприятие было организовано при поддержке Программного офиса ОБСЕ в целях ознакомления и своевременного обсуждения проекта Концепции.

"Концепция развития таможенной службы Кыргызской Республики на 2022-2024 годы" разработана в соответствии с "Национальной программой развития Кыргызской Республики до 2026 года". Ее цель – содействие внешней торговле и обеспечение эффективности внешнеэкономической деятельности за счет повышения качества и результативности таможенного администрирования, и внедрения современных инновационных проектов в таможенной сфере.

По реализации Концепции ожидается сокращение времени проведения таможенных операций, увеличение доли деклараций в электронном виде, проведение таможенного досмотра только на основании результатов системы управления рисками.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы материально-технического оснащения таможенной службы, совершенствование администрирования, комплексная цифровизация таможенной системы, и многое другое.

Представители бизнеса внесли свои предложения, которые затем будут отражены в плане мероприятий по реализации Концепции.


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URL: https://www.vb.kg/409852
Теги:
бизнес, таможня, Министерство финансов, ОБСЕ
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