"Концепцию развития таможенной службы КР" представили бизнес-сообществу

"Концепцию развития таможенной службы Кыргызской Республики на 2022-2024 годы" презентовали бизнес-сообществу. Проект представили в Центральном аппарате Таможенной службы при Министерстве финансов.

Мероприятие было организовано при поддержке Программного офиса ОБСЕ в целях ознакомления и своевременного обсуждения проекта Концепции.

"Концепция развития таможенной службы Кыргызской Республики на 2022-2024 годы" разработана в соответствии с "Национальной программой развития Кыргызской Республики до 2026 года". Ее цель – содействие внешней торговле и обеспечение эффективности внешнеэкономической деятельности за счет повышения качества и результативности таможенного администрирования, и внедрения современных инновационных проектов в таможенной сфере.

По реализации Концепции ожидается сокращение времени проведения таможенных операций, увеличение доли деклараций в электронном виде, проведение таможенного досмотра только на основании результатов системы управления рисками.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы материально-технического оснащения таможенной службы, совершенствование администрирования, комплексная цифровизация таможенной системы, и многое другое.

Представители бизнеса внесли свои предложения, которые затем будут отражены в плане мероприятий по реализации Концепции.