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В Кыргызстане пройдет чемпионат мира по хоккею

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- Назгуль Абдыразакова
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Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Азамат Джаманкулов встретился с вице-президентом Международной федерации хоккея Айвазой Оморкановым и президентом Федерации хоккея Кыргызской Республики Анваром Оморкановым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным в ходе встречи Айваза Оморканов сообщил, что в марте 2022 года впервые в истории Кыргызстана состоится чемпионат мира по хоккею. Он добавил, что во время чемпионата мира в Кыргызстане пройдет третье заседание Совета Международной федерации хоккея, в котором примет участие знаменитый французский хоккеист Люк Тардиф и др.

В свою очередь, министр Азамат Джаманкулов отметил, что будет работать над организацией чемпионата Кыргызстана на самом высоком уровне с учетом масштабов и потенциала Кыргызстана.

Он также выразил заинтересованность в сотрудничестве с Международной федерацией хоккея для развития хоккея в Кыргызстане- сообщается в информации министерства.


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URL: https://www.vb.kg/409867
Теги:
Министерство культуры и туризма, хоккей, чемпионат мира, Кыргызстан
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