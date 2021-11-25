В Кыргызстане пройдет чемпионат мира по хоккею

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Азамат Джаманкулов встретился с вице-президентом Международной федерации хоккея Айвазой Оморкановым и президентом Федерации хоккея Кыргызской Республики Анваром Оморкановым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным в ходе встречи Айваза Оморканов сообщил, что в марте 2022 года впервые в истории Кыргызстана состоится чемпионат мира по хоккею. Он добавил, что во время чемпионата мира в Кыргызстане пройдет третье заседание Совета Международной федерации хоккея, в котором примет участие знаменитый французский хоккеист Люк Тардиф и др.

В свою очередь, министр Азамат Джаманкулов отметил, что будет работать над организацией чемпионата Кыргызстана на самом высоком уровне с учетом масштабов и потенциала Кыргызстана.

Он также выразил заинтересованность в сотрудничестве с Международной федерацией хоккея для развития хоккея в Кыргызстане- сообщается в информации министерства.