Жыпариса Рысбекова навестила детишек, возвращенных на родину из Ирака

Уполномоченная по правам ребенка Кыргызской Республики Жыпариса Рысбекова и глава Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев навестили в Араванском районе детей, возвращенных из Ирака.

Рысбекова и Базарбаев ознакомились с условиями проживания и реабилитации малышей в Ошской области. В настоящее время все дети проживают в семьях с оформлением опекунства.

Общеобразовательные организации с начала учебного года посещают 50 репатриированных детей школьного возраста. 17 детей дошкольного возраста определены в детские сады по месту проживания. Еще 12 детей младшего возраста воспитываются дома по желанию опекунов.

Уполномоченная по правам ребенка посетила образовательные объекты, в которых учатся дети, обсудила с педагогами их адаптацию.

Со стороны Министерства труда, социального обеспечения и миграции всем возвращенным на родину детям была оказана гуманитарная помощь в виде одежды и продуктов.