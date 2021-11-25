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Жыпариса Рысбекова навестила детишек, возвращенных на родину из Ирака

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- Анастасия Карелина
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Уполномоченная по правам ребенка Кыргызской Республики Жыпариса Рысбекова и глава Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев навестили в Араванском районе детей, возвращенных из Ирака.

Рысбекова и Базарбаев ознакомились с условиями проживания и реабилитации малышей в Ошской области. В настоящее время все дети проживают в семьях с оформлением опекунства.

Общеобразовательные организации с начала учебного года посещают 50 репатриированных детей школьного возраста. 17 детей дошкольного возраста определены в детские сады по месту проживания. Еще 12 детей младшего возраста воспитываются дома по желанию опекунов.

Уполномоченная по правам ребенка посетила образовательные объекты, в которых учатся дети, обсудила с педагогами их адаптацию.

Со стороны Министерства труда, социального обеспечения и миграции всем возвращенным на родину детям была оказана гуманитарная помощь в виде одежды и продуктов.


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URL: https://www.vb.kg/409870
Теги:
Араванский район, дети, Ирак, Ошская область, Минтруда, Кудайберген Базарбаев
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