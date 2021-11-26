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МВД России проверит Netflix по жалобе о "гей-пропаганде"

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В России общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец направила в МВД РФ обращение с жалобой на стриминговый сервис Netflix, сообщают "Ведомости".

Баранец утверждает, что на платформе есть "красочная коллекция фильмов и сериалов о жизни геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров". По ее словам, среди проектов, попавших в подборку, есть сериалы с маркировкой "16+". Она не уточнила их названия.

Автор обращения попросила МВД проверить Netflix по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". МВД сообщило Баранец, что начало рассматривать ее обращение. Этим занимается московское управление МВД, сказал "Ведомостям" источник в правоохранительных органах.

В подборку, на которую обратила внимание Ольга Баранец, входят несколько сотен сериалов и фильмов о жизни представителей сообщества ЛГБТК+. Среди них - драма "Горбатая гора" и мини-сериал "Убийство Джанни Версаче" (оба с маркировкой "18+").

Источник "Ведомостей", близкий к Netflix, сообщил, что в начале ноября сервис проверял эту подборку и не нашел в ней фильмов и сериалов с маркировкой "16+".

В Netflix отказались от комментариев.

Отметим, ранее штраф на 1 млн рублей получил телеканал "Муз-ТВ". Причиной стали образы некоторых артистов во время трансляции премии, которые расценили как пропаганду ЛГБТ.

Источник: Медуза


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URL: https://www.vb.kg/409874
Теги:
Россия, ЛГБТ
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