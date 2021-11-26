Нефтетрейдеры республики обсудили вопросы цен, запасов и поставок ГСМ

Крупные нефтетрейдеры республики на площадке Государственного Агентства антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов обсудили вопросы цен, запасов и поставок ГСМ, проблемных точек и путей выхода из сложившейся ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства.

За год цена нефти марки Brent выросла на 130 процентов – с 36 до 83 долларов за баррель на фоне дефицита нефти в мире. Эксперты фиксируют слабое восстановление добычи нефти, что также является фактором для поддержания высоких цен на нее. Негативным последствием сверхвысоких цен могут стать изменения на российском рынке бензина, от которого зависят, как поставки ГСМ в Кыргызстан, так и цены на них.

В ходе совещания нефтетрейдеры выразили озабоченность сокращением объемов экспорта производителями в условиях растущих цен, а также нехваткой оборотных средств для закупки необходимых объемов ГСМ.

По итогам совещания Госагентством выработан комплекс мер, принятие которых всеми уполномоченными госорганами, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах позволит повлиять на ситуацию. Предложения направлены в Министерство экономики и коммерции.

Со стороны Госагентства в целях обеспечения баланса интересов поставщиков ГСМ и потребителей, нефтетрейдерам рекомендовано:

не допускать резкого повышения цен на ГСМ, применяя механизмы выравнивания цен до безубыточного уровня; обеспечить необходимые запасы ГСМ для насыщения рынка ГСМ и недопущения создания дефицита нефтепродуктов; усилить контроль и не допускать ущемления прав потребителей за счет недолива ГСМ на автозаправочных станциях; обеспечить обратную связь с Госагентством в случае изменения ситуации на рынке, и возможность принятия превентивных мер.

До сегодняшнего дня удалось сдержать рост цен на бензин Аи-92 у крупных нефтетрейдеров. Однако с декабря по объективным причинам они начнут поэтапно корректировать цены с учетом новых контрактов и уже имеющихся в наличии запасов, не допуская резких скачков. Дизельное топливо уже сейчас стало расти в цене.

Инициированный Министерством экономики и коммерции проект решения о введении госрегулирования цен на ГСМ (Аи-80, Аи-92, дизельное топливо) находится сейчас на общественном обсуждении. В случае принятия Кабинетом министров такого решения, Госагентством будут предприняты все необходимые меры по регулированию цен на ГСМ в соответствии с законодательством КР.