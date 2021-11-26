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Вопрос дня: Должен ли вход в Исторический музей быть бесплатным?

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- Александр Тузов
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Настоящая "культурная сенсация" не только в том, что Национальный исторический музей (НИМ) на площади "Ала-Тоо" наконец-то открылся для посетителей в конце минувшей недели.

Сенсацией стала и вытянувшаяся "как в Мавзолей на Красной площади" очередь в НИМ, как только было объявлено, что по 30 ноября вход в музей бесплатный. Жаль, если с декабря эта невиданная у нас музейная очередь исчезнет. И как быть c бесплатным или платным входом в НИМ?

Вот ответы бишкекчан на этот вопрос VB.KG:

Анаркуль Исиралиева, заместитель директора НИМ по научной работе:

- Совсем бесплатным сделать посещение музея невозможно. Музей должен часть своих расходов покрывать. Хозяйственные принадлежности, часть коммунальных услуг, передвижные выставки - все это всегда упирается в финансы. Конечно же, можно проводить ежемесячные "бесплатные акции" в один из выходных дней, ну и, естественно, по праздникам.

Сотрудник НИМ, который ответил на условиях анонимности:

- Честно говоря, планировалось только 2-3 "бесплатных дня" после открытия музея. Но не успели вовремя ввести в эксплуатацию кассовый комплекс. И поэтому сделали "ход конем" – продлили бесплатный вход до конца ноября. Зато никому не возбраняется делать пожертвования в помощь музею. Специальный ящик для пожертвований мы сразу установили, народ у нас щедрый.

Галина Гордеева, старейший библиотекарь Национальной библиотеки КР имени Алыкула Осмонова:

- Надо оставить вход в музей бесплатным. Потому что у нас культура, тяга населения к прекрасному почти на нуле. Музеи, театры нередко пустые. Надо сделать потребностью тягу к прекрасному, чтобы это вошло в привычку.

Александр Камышев, кандидат исторических наук, член Национального союза писателей КР:

- Вопрос праздный, на науку и культуру у нас и так выделяются гроши. НИМ себя не окупает, а чтобы в нем работали специалисты, нужны средства, и немалые. Музеи рассчитаны и на туристов, но почему они будут ходить бесплатно? А если делать оплату только для иностранцев, нас обвинят в дискриминации. Цены в большинстве американских и европейских музеев несравненно выше наших. Можно сказать, цены у нас символические. Допускаю льготы школьникам, студентам и пенсионерам.

Астемир Абдрахманов, историк, член правительственного оргкомитета по празднованию 120-летия со дня рождения Юсупа Абдрахманова:

- Как минимум, следующие пять с половиной лет, по крайней мере до середины 2027 года, для граждан Кыргызстана вход в НИМ должен быть бесплатным! Подсчет простой: именно пять с половиной лет, с марта 2016-го по ноябрь 2021-го, Исторический музей был закрыт для посетителей. Долг платежом красен. Народ имеет право "за бесплатно" воочию видеть сокровища своей истории.

экскурс

Кстати, интересный зарубежный опыт такой. В знаменитый Британский музей и многие другие музеи Лондона вход бесплатный. А в тоже глобально знаменитый "Метрополитен-музей" в Нью-Йорке необязательно покупать билет за полную стоимость в сколько-то там долларов, разрешается купить билет и "за любую сумму". Меньше доллара, правда, никто не платит, вроде как стыдно жадничать.


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URL: https://www.vb.kg/409878
Теги:
исторический музей
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