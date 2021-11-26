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Создана межведомственная комиссия по проблемам загрязнения воздуха

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- Анастасия Карелина
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В Бишкеке распоряжением кабмина образована чрезвычайная межведомственная комиссия по проблемам загрязнения воздуха. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Комиссия создана для принятия неотложных мер по охране здоровья граждан, выявления причин и источников загрязнения воздуха и его снижения. Она должна регулярно и своевременно информировать бишкекчан об экологической ситуации, а также факторах, которые способствуют сохранению здоровья или же вредят ему.

Первое заседание комиссии состоялось под председательством мэра Айбека Джунушалиева. Теперь они должны проходить не менее раза в неделю.

Для эффективной и оперативной работы будут созданы рабочие группы, куда войдут представители муниципалитета, министерств и ведомств. Их задача провести комплексную оценку проблем загрязнения воздуха, внести предложения и рекомендации.

Кыргызгидромету поручено провести сравнительный анализ данных датчиков, установленных общественными организациями на территории города с данными наблюдательных пунктов метеослужбы.

Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора поручено сделать анализ уровня загрязнения воздуха после использования фильтров на ТЭЦ города Бишкек и городских локальных котельных, при необходимости привлечь к рассмотрению данного вопроса экспертов.

Совместно с мэрией города Бишкек необходимо усилить контроль за стационарными источниками выбросов загрязняющих веществ хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности.


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URL: https://www.vb.kg/409880
Теги:
мэрия, ТЭЦ, экология, Бишкек, смог, кабмин, Айбек Джунушалиев
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