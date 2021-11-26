Парламентские выборы в Кыргызстане промониторят 75 наблюдателей от МПА СНГ

Определен состав группы международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ на парламентских выборах в Кыргызской Республике. В эту группу, как проинформировали в МПА, вошли 75 человек

Это - парламентарии из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистан, представители Секретариата Совета МПА СНГ, в том числе эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ. Все они примут участие в наблюдении за выборами депутатов Жогорку Кенеша по приглашению председателя ЖК Таланта Мамытова и аккредитованы в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР .

Координатором группы назначен председатель Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам обороны и безопасности Кутбидин Бурханов.

В данный момент, как отмечается, идет формирование программы работы наблюдателей в период краткосрочного мониторинга, в том числе, планирование встреч с представителями органов власти, руководством Центризбиркома КР и членами политических партий, составление маршрутов выездов наблюдателей в день голосования.

Также члены группы будут осуществлять мониторинг на зарубежных избирательных участках в 14 странах: Азербайджане (Баку), Беларуси (Минск), Казахстане (Алматы), России (Москва, Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург, Томск, Тюмень), Таджикистане (Душанбе), а также в Турции (Анкара), ФРГ (Берлин), Бельгии (Брюссель), Китае (Пекин), Италии (Рим), Корее (Сеул), ОАЭ (Дубай), Великобритании (Лондон), Франции (Париж).

В МПА напомнили: выборы в Жогорку Кенеш пройдут 28 ноября по смешанной избирательной системе: 54 депутата будут выбраны по пропорциональной системе в едином избирательном округе, а 34 - по мажоритарной системе в отдельных избирательных округах. В выборах принимает участие 21 политическая и партия и более 300 кандидатов по одномандатным округам.