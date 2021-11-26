В чем секрет неизбежного успеха "Игры в кальмара"?

17 сентября на платформе Netflix появился сериал "Игра в кальмара", причем были выложены сразу все 9 серий. И это выглядит вполне оправданным, ведь благодаря искусно выстроенной драматургии этот сериал способен затянуть на свою орбиту даже нынешнего зрителя с дефицитом внимания и как нельзя лучше подходит для запойного просмотра.

Главный герой Сон Ги-хун (Ли Джон-чжэ) - разгильдяй, живущий на содержании у старушки-матери и проигрывающий на скачках все деньги, которые от нее получает. Когда-то у него была своя семья, но жена сбежала с маленькой дочкой, когда Ги-хун потерял работу и так и не смог после этого снова встать на ноги.

Перед нами классический инфантильный персонаж, который не способен на ответственность (он явно любит дочку, но даже не помнит, когда у нее день рождения без подсказки бабушки). Неудивительно, что героя такого склада страшно притягивают игры. Создатель "Игры в кальмара" Хван Дон-хек сделал следующий логический шаг, который давно напрашивался, поместив такого героя непосредственно в стихию игры. Благодаря этому простому ходу сериал обрел популярность, как у взрослых, так и у подростков.

Соблазнившись на предложение случайно встреченного в метро искусителя, который дал ему выиграть в простой детской игре в конвертики и вручил солидную сумму, Ги-хун попадает на остров - в закрытое игровое пространство, из которого не сбежать. Теперь вместе с такими же бедолагами он будет участвовать в играх на выживание, где проигрыш равен смерти участника, но с каждой новой смертью куш для победителя возрастает. Деньги копятся в висящем под потолком стеклянном шаре в форме свинки-копилки, и каждый игрок видит, за что сражается.

Его соперники по играм, как и он сам, не характеры, а скорее, типажи. Это люди, оказавшиеся на обочине в силу разных причин. Среди них - умный очкарик-финансист, погоревший на денежной афере, мелкий бандит, задолжавший боссу, и старичок, который кажется впавшим в деменцию, но на самом деле представляет собой кладезь мудрости.

Справка: четыреста пятьдесят шесть человек, большинство из которых испытывают серьезные финансовые проблемы, принимают приглашение на участие в таинственном турнире на выживание. После того, как из соревнования выбывает один игрок, размер приза увеличивается на 100 млн вон. Победитель турнира получит 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США). Однако ставки в игре смертельно высоки.

Все эти люди предпочитают рискнуть жизнью, вместо того чтобы прозябать в нищенском существовании. Но даже среди этих аутсайдеров находятся законченные маргиналы, участь которых горше всего - перебежчица из Северной Кореи и трудовой мигрант из Пакистана. Сериал будто расставляет акценты. Нищий, встроенный в родной и знакомый ему социум, и нищий-чужак испытывают несравнимые трудности - тебе несладко? А ведь рядом есть те, кому еще хуже.

"Игра в кальмара" на примере миниатюрного общества, существующего в замкнутом пространстве по строгим правилам, демонстрирует главные пороки и грехи человечества. Главные герои задаются вопросами: кто они такие - люди, заслуживающие уважения, или рабочие лошадки, на которых всем плевать. Они пытаются понять, как далеко готовы зайти ради денег, постепенно отказываясь от всех моральных принципов и устоев. Они находят свои способы обмануть систему, предложив кому-то взятку, переспав с кем-то, нарушив условия проживания или применив силу. Участники ищут союзников, но ради собственной выгоды предают даже друзей и соратников. Постепенно они смиряются с тем, что кто-то устанавливает абсурдные и жестокие правила жизни, на которые нельзя влиять, и добровольно перекладывают ответственность за принятие решений на третью сторону, которую никогда не видели.

"Игра в кальмара" - это яркое сочетание корейской классики (вывернутые кишки, экзальтированные персонажи, отборная брань и сюжетный треш) и банальной антиутопии. Сериал, однозначно, очень красивый и увлекательный (проект сделан так стильно, что герои стритстайла следующим летом безусловно будут ходить в розовых комбинезонах и масках, напоминающих часть экипировки рапирщиков), но едва ли новый и прорывной с точки зрения идеи и посыла. Капитализм - зло. Бедность - не порок, может настичь каждого. Жить без денег тяжело. Алчность влечет за собой жестокость. Проект Хван Дон-хека - еще одна возможность напомнить себе эти прописные истины и заодно порадоваться, что Netflix развивает и продвигает не только американские сериалы и фильмы.