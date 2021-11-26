РФ выступает за расширение между странами ШОС расчетов в нацвалютах

Россия считает перспективным развитие взаимных расчетов в нацвалютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств ШОС.

Оно прошло 25 ноября в формате видеоконференции. Участие в нем приняли председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян, председатель Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров, премьер-министры Казахстана Аскар Мамин, Таджикистана Кохир Расулзода, Узбекистана Абдулла Арипов, министры иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар, Пакистана Махдум Шах Махмуд Хуссейн Курейши.

Выступая на заседании, Михаил Мишустин отметил: "В текущем году Шанхайская организация сотрудничества празднует 20-летие. За такой небольшой – по меркам международных объединений – срок ШОС стала эффективным форматом для взаимодействия государств на евразийском пространстве, решения региональных вопросов, стыковки национальных стратегий развития. Для этого сформирована солидная нормативно-правовая база в самых разных областях – от экономики и политики до безопасности и гуманитарных связей. Наши государства последовательно углубляют сотрудничество. Реализуются взаимовыгодные трансграничные экономические и инвестиционные проекты, продвигаются значимые многосторонние инициативы".

По словам российского премьера, важно, что государства ШОС успешно преодолевают возникающие трудности, связанные, в том числе, с пандемией коронавируса. Следует, как подчеркивается, продолжить стыковку национальных стратегий развития и многосторонних интеграционных инициатив, сформировать в Евразии пространство доверия, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества.

Хорошие возможности для этого открывает Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Евразийской экономической комиссией, который предусматривает развитие контактов по самым разным направлениям – от экономики и финансов до внешней торговли и инвестиций. Активное внедрение современных технологий ставит перед странами-партнерами ещё одну задачу – преодоление цифрового неравенства.

"Отдельная тема – это международные расчёты. Очевидно, что для финансирования проектов в рамках ШОС нам нужны надёжные механизмы. Использование национальных валют будет способствовать снижению зависимости от внешних факторов, поможет сократить расходы на конвертацию и транзакционные издержки", - продолжил Мишустин.

"В долгосрочной перспективе это укрепит финансовую стабильность, создаст условия для выхода на новые рынки и появления производственных цепочек между нашими странами. Россия выступает за скорейшее принятие "дорожной карты" по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчётах", - заявил глава российского кабмина.