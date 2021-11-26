ГКНБ выявил нарушение предвыборной агитации в Оше

25 ноября 2021 года со стороны ГКНБ Кыргызской Республики установлен факт нарушения предвыборной агитации, кандидатом в депутаты по Ошскому одномандатному избирательному округу №7 "А.Б.". Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, в связи с этим случаем для дачи пояснений по фактам нарушения порядка финансирования избирательной кампании кандидат "А.Б." доставлен в главное управление ГКНБ Кыргызской Республики по г.Ош и Ошской области.

Установлено, что в период агитационной кампании "А.Б" осуществлял финансирование своей агитационной кампании вне избирательного фонда, путем выплаты наличных денежных средств своим доверенным лицам и агитаторам.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия- говорится в сообщении комитета.