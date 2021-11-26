Президент КР выразил соболезнования главе РФ в связи с гибелью горняков

Президент Кыргызской Респубики Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью горняков в результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области России. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

"С глубоким прискорбием воспринял печальную весть о гибели горняков в результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области Российской Федерации.От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой катастрофы", - говорится в телеграмме главы государства.