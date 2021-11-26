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Прогноз погоды до 29 ноября. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 26 по 29 ноября.

Бишкек

26 ноября Ночь 1 … 3 °C день 0 … 2 °C, ветер западный 4-9 м/с, порыв 14- м/с, снег,

27 ноября Ночь -5 … -7 °C день 3 … 5 °C, ветер западный 4-9 м/с, порыв 14- м/с, ночью снег, днем без осадков

28 ноября Ночь -3 … -5 °C день 5 … 7 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

29 ноября Ночь -1 … -3 °C день 7 … 9 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

По данным сайта world-weather:

В Бишкеке сегодня, 26 ноября, погода +2°C. Облачно и снег, ветер тихий, северо-западный 1.1 м/с. Атмосферное давление 705 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 98%. Завтра ночью температура воздуха понизится до 0°C, ветер усилится до 1.2 м/с. Давление повысится и составит 709 мм рт. ст. Температура днем, не поднимется выше отметки +5°C, a ночью 28 ноября не опустится ниже -2°C. Ветер будет восточный в пределах 1.7 м/с.

Чуйская область

26 ноября Ночь 0 … 5 °C день -3 … +2 °C, ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, на большей части территории снег

27 ноября Ночь -4 … -9 °C день 0 … 5 °C, ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, ночью в отдельных районах снег, днем без осадков

28 ноября Ночь -2 … -7 °C день 2 … 7 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

29 ноября Ночь 0 … -5 °C день 4 … 9 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Ош

26 ноября Ночь 3 … 5 °C день 4 … 6 °C, ветер западный 4-9 м/с, дождь со снегом

27 ноября Ночь -1 … -3 °C день 7 … 9 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

28 ноября Ночь -1 … +1 °C день 9 … 11 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

29 ноября Ночь 0 … 2 °C день 12 … 14 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Чолпон-Ата

26 ноября Ночью -2 … -4 °C днем 7 … 9 °C, ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, дождь со снегом

27 ноября Ночью -6 … -8 °C днем -1 … -3 °C, ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, ночью снег, днем без осадков

28 ноября Ночью -4 … -6 °C днем -1 … +1 °C, ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, без осадков

29 ноября Ночью -6 … -8 °C днем 1 … 3 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков


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Теги:
Кыргызгидромет, погода, снегопад, Бишкек, снег, прогноз погоды
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