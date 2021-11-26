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На шахте в Кузбасе погибло 52 человека

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- Алина Мамаева
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Более 50 человек погибли в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщили "Интерфаксу" в администрации Беловского городского округа.

Собеседник агентства уточнил, что погибли 52 человека - они задохнулись угарным газом. Среди погибших шесть спасателей и горняки.

Ранее сообщалось, что на шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке, погибло 11 человек. В шахте остаются 46 человек.

По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

В настоящее время спасательная операция приостановлена из-за угрозы взрыва до утра.


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URL: https://www.vb.kg/409890
Теги:
Россия, мировая пресса
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