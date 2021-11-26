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В ходе операции "Арсенал" на Ыссык-Куле изъято более 21 единицы оружия

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- Назгуль Абдыразакова
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С 22 по 24 ноября на территории Иссык-Кульской области проходила операция "Арсенал", направленная на выявление фактов незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, раскрытие преступлений, совершенных с применением оружия. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, в ходе трехдневного мероприятия были проверены свыше тысячи охотников-любителей и 82 владельцев газо-травматического оружия. Обследованы 12 объектов разрешительной системы, где хранится огнестрельное оружие. Было раскрыто 9 ранее совершенных преступлений и задержаны 2 граждан, находящихся в розыске.

"Сотрудниками милиции из незаконного оборота было изъято 21 единиц огнестрельного оружия, из них 3 нарезных и 18 гладкоствольных. Все выявленные факты зарегистрированы в ЕРПП ОВД области. Ведутся досудебные производства по ст. 253 (Незаконный оборот оружия, боеприпасов) уголовного кодекса. Всего было составлено 53 протокола, 49 - за нарушение условий хранения и 4 - за просроченный срок регистрации огнестрельного оружия. По всем этим фактам наложены штрафы в соответствии с Кодексом о нарушениях", - говорится в сообщении пресс-службы.


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URL: https://www.vb.kg/409897
Теги:
Иссык-Кульская область, операция, оружие
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