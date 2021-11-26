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Нефтетрейдеры КР с декабря начнут повышать цены на ГСМ

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- Назгуль Абдыразакова
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На днях в Госагентстве антимонопольного регулирования было организовано рабочее совещание с крупными нефтетрейдерами республики по обсуждению вопросов цен, запасов и поставок ГСМ, проблемных точек и путей выхода из сложившейся ситуации. В ходе совещания нефтетрейдеры выразили озабоченность сокращением объемов экспорта производителями в условиях растущих цен, а также нехваткой оборотных средств для закупки необходимых объемов ГСМ. Об этом сообщает пресс-служба государственного агентства антимонопольного регулирования.

"По итогам совещания Госагентством выработан комплекс мер, принятие которых всеми уполномоченными госорганами, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах позволит повлиять на ситуацию. Предложения направлены в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики.

В рамках своих полномочий, со стороны Госагентства в целях обеспечения баланса интересов поставщиков ГСМ и потребителей, нефтетрейдерам рекомендовано:

- не допускать резкого повышения цен на ГСМ, применяя механизмы выравнивания цен до безубыточного уровня;

- обеспечить необходимые запасы ГСМ для насыщения рынка ГСМ и недопущения создания дефицита нефтепродуктов;

- усилить контроль и не допускать ущемления прав потребителей за счет недолива ГСМ на автозаправочных станциях;

- обеспечить обратную связь с Госагентством в случае изменения ситуации на рынке и возможность принятия превентивных мер.

При этом, в результате применяемых Госагентством мер, до сегодняшнего дня удалось сдержать рост цен на бензин Аи-92 у крупных нефтетрейдеров. Однако с декабря текущего года по объективным причинам, указанным выше, нефтетрейдеры начнут поэтапно корректировать цены на бензин Аи-92 с учетом новых контрактов и уже имеющихся в наличии запасов, не допуская резких скачков цен. Дизельное топливо уже сейчас начало расти в цене", - говорится в сообщении Госантимонополии.


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URL: https://www.vb.kg/409899
Теги:
Кыргызстан, цены на бензин
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