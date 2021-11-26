Садыр Жапаров пояснил, почему честные выборы так важны для Кыргызстана

"Принцип неукоснительного соблюдения всех норм закона должен быть стержнем как избирательного процесса, так и в целом системы государственного управления. Никто не имеет права нарушать законы Кыргызской Республики", - подчеркнул сегодня, 26 ноября, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на заседании Совета безопасности при обсуждении вопроса по обеспечению общественной и эпидемиологической безопасности в период проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

"В результате пандемии Кыргызская Республика потеряла тысячи жизней. Эта невосполнимая утрата стала настоящей национальной трагедией, затронувшей практически каждую семью Кыргызстана.

Я разделяю вместе с народом горечь последствий пандемии. Несмотря на эти трагические события, 4 октября 2020 года состоялись выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Во время выборов с грубым нарушением законов административные ресурсы использовались для протаскивания провластных партий в парламент.

Это было сделано для усиления позиции власти, восстановление очередного семейно-кланового режима, а также вхождения в Жогорку Кенеш не народных, а послушных депутатов, которые исполняли бы только волю хозяина.

Открытое попрание закона привело к массовым беспорядкам и третьей революции.

Народ не выдержал узурпации власти группой чиновников, преследовавших сугубо личные интересы. Видя эту несправедливость, народ понял, что обманут в очередной раз, и решил взять все в свои руки, выйдя на улицы, тем самым показав, какова истинная его воля и какого будущего хочет.

Сплотившись в один кулаке, мы в третий раз мы доказали, что не потерпим несправедливости. Поэтому предстоящие парламентские выборы играют важную историческую роль в определении будущего нашего народа и нашей страны.

Проведение выборов только в правовом поле, в соответствии с принципами прозрачности и демократии - это станет показателем радикальных изменений в Кыргызской Республике.

Справедливые и прозрачные выборы - сигнал мировому сообществу о том, что в Кыргызстане действительно началась эра демократии и установлено верховенство закона.

Это, в свою очередь, расширит наши возможности для деловых людей и создаст условия для привлечения инвестиций в экономику страны.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша - конституционное право наших граждан на изъявление своей воли.

Это одна из демократических основ нашего государства.

Никто не может помешать нашему народу реализовать свое право свободно выражать свою волю и избирать настоящего народного депутата.

Необходимо выбрать депутата, который ставит интересы государства выше личных, волю народа выше своей и в своей работе руководствуется только интересами государства.

От выбора наших граждан зависит не только политическое будущее, но и социально-экономическое развитие нашей страны. Именно сейчас каждый гражданин должен сделать для себя выбор в пользу тех, кто сможет защитить его интересы, права и свободы.

В свою очередь, власти обязаны принять все необходимые меры для того, чтобы выборы отражали истинную волю народа. Мы обязаны провести выборы, которые признают все кандидаты, политические силы, независимые наблюдатели и международное сообщество, и в первую очередь наши избиратели.

В целях предотвращения нарушений избирательного законодательства и использования административного ресурса 1 ноября этого года я подписал Указ ""О мерах по обеспечению проведения свободных, честных и прозрачных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 28 ноября 2021 года".

В данном Указе есть норма, которая запрещает использовать преимущества должностного или служебного положения в пользу каких-либо кандидатов и политических партий. При этом было поручено немедленно увольнять должностные лица, нарушивших закон о выборах.

Я призываю соответствующие государственные органы принять незамедлительные меры против любых попыток нарушения закона о выборах. Я несколько раз говорил о том, какие ожидают последствия тех, кто нарушит закон.

Ни один из руководителей государственных органов или их подчиненные не должны вмешиваться в избирательный процесс. Я этого не допущу.

Принцип неукоснительного соблюдения всех норм закона должен быть стержнем как избирательного процесса, так и в целом системы государственного управления. Никто не имеет права нарушать законы Кыргызской Республики.

Это особенно важно при выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

К сожалению, некоторые чиновники не осознали, что в стране произошли радикальные изменения. Они продолжают пользоваться своими официальными правами, думая, что смогут помочь любому депутату или политическому объединению.

Как вы хорошо знаете, на основании действующего законодательства отдельные должностные лица были немедленно уволены. Считаю эти меры правильными!

Истинная демократия и честные выборы - это верховенство закона, которое должно основываться на принципах неукоснительного соблюдения его требований.

Еще раз хочу подчеркнуть, что требования закона одинаковы абсолютно для всех, как для государственных чиновников, организаций, для граждан и других.

Как вы видите, предотвращение какого-либо вмешательства в избирательный процесс осуществляется на всех уровнях.

Аналогичные действия предпринимаются Государственным комитетом национальной безопасности и Министерством внутренних дел Кыргызской Республики в отношении членов организованных преступных группировок, которые считают, что влияют на избирателей.

Мы готовы к таким фактам и будем подобные действия эффективно и оперативно пресекать.

Послезавтра состоятся выборы. Я призываю кандидатов и политические партии быть честными и открытыми.

Выборы в Жогорку Кенеш не должны быть борьбой между вами, борьбой за должность и власть.

Если мы применим такой подход к выборам и определению будущего страны, то мы проиграем, наша страна проиграет и, в конце концов, мы лишим нацию и наших детей шансов на развитие.

На этих выборах вы должны помнить, что:

- в Кыргызстане закон на первом месте;

- вам небезразлично будущее нашего народа;

- свободное волеизъявление народа "не пустой звук".

Надеюсь, что вы сможете показать эту основу, которая необходима для построения демократического и открытого государства. При вступлении в должность, я дал соответствующие поручения пересмотреть некоторые положения закона о выборах.

Новая Конституция и поправки к законам позволят нам построить совершенно новую систему управления и принятия решений в стране.

В то же время необходимо усилить законодательную ветвь Жогорку Кенеша для защиты интересов народа.

Поэтому при проведении выборов кандидаты должны оптимизировать работу законов и государственных органов, предложения по привлечению иностранных и внутренних инвестиций, обеспечению населения рабочими местами.

Считаю, что они должны баллотироваться, опираясь только на свою политическую программу, которая направлена на пополнение государственного бюджета и экономическое развитие.

Таким образом, государство, опираясь на реальную жизнь и амбициозные политические программы кандидатов, может укрепить единство общества, способствовать дальнейшему развитию экономики и повышению благосостояния граждан.

Подчеркну, очень важно, чтобы все кандидаты и политические объединения осознавали свою ответственность перед народом и делали все возможное для поддержания общественно-политической стабильности в стране", - заявил глава государства.