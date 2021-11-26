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Готовили захват власти. Силовики раскрыли заговор депутатов и чиновников

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ совместно с МВД КР пресечена деятельность преступной группы, планировавшей насильственный захват власти в стране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в ходе проводимой ГКНБ и МВД КР работы по обеспечению безопасности предстоящих парламентских выборов, были получены данные о группе лиц, планирующих организацию провокаций дестабилизации общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов, с последующим насильственным захватом власти.

"В этой связи, ГКНБ было начато досудебное производство по ст.38 и ст.309 УК КР (Приготовление к насильственному захвату власти), а Генеральной прокуратурой создана межведомственная следственная группа.

В ходе расследования дела, в результате санкционированных следственным судьей специальных следственно – оперативных действий, получены неопровержимые доказательства преступной деятельности группы лиц, под руководством отдельных деструктивно – настроенных политических сил, среди которых депутаты Жогорку Кенеша и бывшие высокопоставленные чиновники.

Установлено, что после оглашения итогов предстоящих парламентских выборов, рассчитывая на поддержку отдельных политических сил, в том числе проигравших выборы, данная группа планировала организовать массовые акции протеста на территории Бишкека с последующим обострением ситуации, провокацией столкновений с силами правопорядка и дальнейшим насильственным захватом власти.

В указанных целях, группой вёлся подбор около 1000 агрессивно настроенных молодых людей, для организации массовых акций протеста, с которыми проводились систематические встречи, направленные на их идеологическую обработку против государственных структур, обсуждались планы по провокации массовых беспорядков, с дальнейшим подталкиванием на насильственный захват власти.

С целью упреждающего пресечения преступной деятельности отмеченной группы, 26 ноября текущего года следователями ГКНБ и МВД КР по местам жительства активных участников и в арендуемом ими офисе проведены обыски, в результате которых, помимо документальных материалов, подтверждающих подготовку к преступлению, обнаружены и изъяты огнестрельне оружие, боеприпасы и наркотические средства.

По результатам проведенных следственных действий и полученных в ходе расследования неопровержимых доказательств принято решение о задержании и привлечении к уголовной ответственности более 15 активных членов упомянутой группы лиц.

В настоящее время, следственные действия по данному уголовному делу продолжаются, устанавливаются и другие члены вышеуказанной преступной группы, действиям которых также будет дана соответствующая юридическая оценка".


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URL: https://www.vb.kg/409915
Теги:
ГКНБ, МВД, власть
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