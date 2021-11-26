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Жителей Джалал-Абада призвали не верить "фальшивкам" про пропажу детей

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- Назгуль Абдыразакова
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25 ноября 2021 года в социальной сети распространилась аудиозапись о том, что якобы пропавшая девочка найдена без содействия внутренних органов и что, мол, по-прежнему пропадают школьники в Сузакском районе. Эти аудиозаписи были фальшивыми, и ученики названных школ не пропадали. Об этом сообщает пресс-служба УВД Жалал-Абадской области.

УВД Джалал-Абадской области призывает жителей не делиться и не распространять недостоверную информацию.

Распространители заведомо ложной информации привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, -говорится в сообщении управления.


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URL: https://www.vb.kg/409916
Теги:
Джалал-Абадская область, Сузакский район, школа, фейк
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