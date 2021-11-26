МВД. В селе Маевка выявлен факт подкупа голосов

Оперативниками службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР получена информация о том, что на одном из избирательных участков в Аламудунском районе Чуйской области агитаторы занимаются незаконной деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По их данным, в целях проверки информации сотрудники СПЭНМ ГУВД Чуйской области провели оперативно-розыскные мероприятия. Установлено, что у агитаторов - "Жаныл" и "Эрлан", имеются специальные бланки для формирования списков избирателей, по которым они выдают денежные средства в размере 1000 сомов за каждый голос.

22 ноября 2021 года собранные материалы зарегистрированы в ЕРПП по ст. 192 (подкуп голосов) Уголовного кодекса КР и начато досудебное

производство.

25 ноября 2021 года сотрудниками МВД и службы СПЭНМ ГУВД Чуйской области, на пересечении улиц Молодой Гвардии и Киевской при передачи денежных средств гражданину М.М. в размере 5000 сомов, задержана гражданка Б.А, 1965 года рождения.

В ходе следствия произведен обыск штаба, расположенного в селе Маевка, Аламудунского района, где обнаружены и изъяты агитационные материалы, списки граждан и агитаторов.

В ходе допроса гражданка Б.А. подтвердила, что является агитатором кандидата в депутаты Жогорку Кенеша КР, с которым заключила официальный договор. А также, получила соответствующий патент на осуществление такого рода деятельности.

Кроме этого, задержанная указала, что у нее работают 40 агитаторов, которым она через свой личный счет выдала 255 тысяч сомов. При личном досмотре гражданки Б.А. обнаружены и изъяты денежные средства, в размере 51 тысяча 500 сомов.

В рамках досудебного производства, на основания статьи 98 УПК КР гражданка Б.А., водворена в ИВС ОВД Ысык-Атинского района.

В настоящее время, Службой по противодействию экстремизма и незаконной миграции МВД КР, проводятся дальнейшие оперативно-следственные действия по установлению лиц, причастных к данному преступлению, -говорится в сообщении.